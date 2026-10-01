Los dos clubes de Colombia que cobrarían una fortuna si Kevin Viveros se va a la Premier League

Kevin Viveros podría dar el salto a la Premier League y hay dos clubes de la Liga BetPlay que están atentos al fichaje.

Kevin Viveros podría dar el gran salto al fútbol europeo y su transferencia también representaría una millonaria noticia para dos clubes de la Liga BetPlay. El delantero de Athletico Paranaense aparece en el radar de la Premier League y una eventual venta dejaría importantes ingresos en Colombia.

El equipo interesado sería Aston Villa, que podría realizar una operación cercana a los 20 millones de euros por el delantero colombiano. Atlético Nacional conserva el 30% de los derechos de Viveros, mientras que América de Cali también recibiría dinero por un porcentaje cercano al 5%.

Si la negociación termina cerrándose en los 18 millones de euros que buscaría pagar Aston Villa, Atlético Nacional podría recibir alrededor de 5,4 millones de euros por su 30%. América de Cali, por su parte, tendría derecho a una cifra que rondaría el millón de euros por el atacante.

El negocio sería especialmente importante para Nacional por la inversión que realizó inicialmente. El conjunto verdolaga pagó apenas 138.000 euros por el préstamo de Viveros en 2024 y posteriormente terminó quedándose con una parte de sus derechos antes de su transferencia a Athletico Paranaense en julio de 2025.

Viveros se ha convertido en uno de los delanteros colombianos más destacados del fútbol brasileño y actualmente es uno de los goleadores de Athletico Paranaense. Su rendimiento también le abrió las puertas de la Selección Colombia, donde fue convocado por Néstor Lorenzo para este nuevo ciclo de la Tricolor.

Las estadísticas de Kevin Viveros con el Athletico Paranaense de Brasil

Viveros registra 19 goles con Athletico Paranaense en la temporada 2026, incluyendo 18 tantos en el Brasileirao. Además, suma tres asistencias en el campeonato nacional y se mantiene entre los principales goleadores del torneo.

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