Japan and Spain face off at Khalifa International Stadium in the final match of Group E in the Qatar 2022 World Cup. Read here to find out the starting time of the game and how to watch it or live stream free in different parts of the world.

Japan and Spain will try to clinch a berth in the Round of 16 in what should be a thrilling final game of Group E in the Qatar 2022 World Cup. The match will be played on Thursday, December 1 at Khalifa International Stadium. Here you can find the kick-off time and how to watch it or live stream online free in your country. The game will be available for the US in fuboTV (7-day free trial) and PeacockTV (limited-time offer for 0.99/m).

Japan shocked the world in the opener by beating Germany (2-1), but then missed a huge opportunity after losing 1-0 to Costa Rica. So, in the blink of an eye, the Asian squad have to beat a powerhouse such as Spain if they want to be in the Round of 16 for a second consecutive time.

Spain had everything under control and then the World Cup got a little bit complicated. They won 7-0 against Costa Rica and had a 1-0 lead in their second game with Germany. However, Niclas Füllkrug scored, tied that match and now Luis Enrique's team might even be eliminated with a loss facing Japan. A draw or a win is enough to be in the Round of 16.

Japan vs Spain: Kick-Off Time

Argentina: 4 PM

Australia: 5 AM (AEST) (Friday, December 2)

Bangladesh: 1 AM (Friday, December 2)

Belgium: 8 PM

Brazil: 4 PM

Cameroon: 8 PM

Canada: 2 PM (ET)

Costa Rica: 1 PM

Croatia: 8 PM

Denmark: 8 PM

Ecuador: 2 PM

Egypt: 9 PM

France: 8 PM

Germany: 8 PM

Ghana: 7 PM

India: 12:30 AM (Friday, December 2)

Indonesia: 3 AM (Friday, December 2)

Iran: 10:30 PM

Ireland: 7 PM

Israel: 9 PM

Italy: 8 PM

Jamaica: 2 PM

Japan: 4 AM (Friday, December 2)

Kenya: 10 PM

Malaysia: 3 AM (Friday, December 2)

Mexico: 1 PM (CDMX)

Morocco: 8 PM

Netherlands: 8 PM

New Zealand: 8 AM (Friday, December 2)

Nigeria: 8 PM

Norway: 8 PM

Poland: 8 PM

Portugal: 7 PM

Qatar: 10 PM

Saudi Arabia: 10 PM

Senegal: 7 PM

Serbia: 8 PM

Singapore: 3 AM (Friday, December 2)

South Africa: 9 PM

South Korea: 4 AM (Friday, December 2)

Spain: 8 PM

Sweden: 8 PM

Switzerland: 8 PM

Tanzania: 10 PM

Trinidad & Tobago: 3 PM

Tunisia: 8 PM

Uganda: 10 PM

UAE: 11 PM

UK: 7 PM

United States: 2 PM (ET)

Japan vs Spain: TV Channel and Live Streaming

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports App

Australia: SBS, SBS On Demand

Bangladesh: MTV India HD, Gazi TV, Toffee Live, T Sports

Belgium: rtbf.be/sport, Sporza, RTBF Auvio Direct, Tipik, Één

Brazil: SporTV 3, SporTV, Canais Globo, GloboEsporte.com, Globo, NOW NET e Claro

Cameroon: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, CRTV Sports, SuperSport Variety, Supersport Grandstand ROA, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, New World Sport1, SuperSport GOtv Football

Canada: RDS App, TSN.ca, CTV App, RDS, TSN App, CTV, TSN2

Costa Rica: TUDN, TD +, Teletica Radio 91.5, TDMAX, Sky HD

Croatia: HRT 2, HRTi

Denmark: dr.dk, DR 2

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, CNT Play, DIRECTV Sports App, Canal del Futbol, Teleamazonas

Egypt: beIN Sports MAX 3 Arabia, beIN Sports MAX 1 Arabia, beIN SPORTS CONNECT, TOD

France: TF1, Molotov, Free, beIN SPORTS CONNECT, TF1 Live, beIN Sports 1

Germany: Das Erste, Servus TV, MagentaTV, Magenta Sport

Ghana: GTV Sports+, SuperSport Variety, Supersport Grandstand ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv Football

India: Sports18, JioTV, MTV India HD

Indonesia: SCTV, Moji, Vidio

Iran: beIN Sports MAX 3 Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 1 Arabia, TOD

Ireland: UTV, RTE Player, STV Scotland, ITV 1 UK, ITVX

Israel: Channel 13

Italy: RAI 1, RaiPlay

Jamaica: Csport.tv

Japan: Fuji TV, AbemaTV

Kenya: SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety, KBC Channel 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, Supersport Grandstand ROA

Malaysia: Astro Go, Astro FIFA World Cup 1

Mexico: TUDN, Canal 5 Televisa, VIX+, Azteca 7, TUDN En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Azteca Deportes En Vivo, Sky HD

Morocco: beIN Sports MAX 1 Arabia, TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 3 Arabia

Netherlands: NPO 1, Één, NPO Start

New Zealand: SKY Go NZ, Sky Sport NOW, Sky Sport 7 beIN Sports

Nigeria: SuperSport GOtv LaLiga, NTA, DStv Now, NTA Sports 24, SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport Variety, SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1

Norway: NRK TV, NRK 3

Poland: sport.tvp.pl, TVP Sport App, TVP1

Portugal: Antena 1 - RTP, Sport TV Multiscreen, Sport TV2, RTP 1, RTP Play

Qatar: beIN Sports MAX 1 Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 3 Arabia, TOD

Saudi Arabia: beIN SPORTS CONNECT, TOD

Senegal: DStv Now, SuperSport Variety, Supersport Grandstand ROA, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, RTS 1, SuperSport MaXimo 1, New World Sport1, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga

Serbia: Arena Sport 1P, HRT 2

Singapore: Singtel FIFA World Cup 142, Singtel TV GO, Starhub FIFA World Cup 2, StarHub TV+

South Africa: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport PSL, DStv App, SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga, Supersport Grandstand

South Korea: KBS2 Korea, SBS Korea, MBC Korea

Spain: fuboTV España, Gol Mundial, RTVE.es, TVE La 1

Sweden: Sportkanalen, Discovery+, C More Sweden

Switzerland: TRT Spor, RTS Sport, SRF Play, SRF info, TF1 Suisse, RTS 2

Tanzania: True4U

Trinidad & Tobago: DIRECTV Sports Caribbean, Csport.tv

Tunisia: beIN Sports MAX 3 Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 1 Arabia, TOD

Uganda: SuperSport GOtv Football, Supersport Grandstand ROA, UBC TV, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, New World Sport1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Variety

UAE: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 1 Arabia, TOD, beIN Sports MAX 3 Arabia

UK: UTV, STV Scotland, ITVX, STV Player, ITV 1 UK

United States: fuboTV (7-day free trial), PeacockTV (limited-time offer for 0.99/m), Telemundo Deportes En Vivo, FOX Network, Telemundo, FOX Sports App and Foxsports.com