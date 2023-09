Barcelona vs Sevilla: TV Channel, how and where to watch or live stream online free 2023-2024 La Liga in your country

Matchday 8 of the 2023-2024 La Liga has the defending champions opening the action. It involves Barcelona facing Sevilla at Estadi Olímpic Lluís Companys. This is how to watch it on TV or live stream in your country.

[Watch Barcelona vs Sevilla for FREE in the US on Fubo]

Barcelona started their championship defense in a good way, staying with no losses in seven matches thus far. However, they are coming off a subpar performance at home against an inferior Mallorca that ended in a tie.

Sevilla could easily be among the best teams in the league despite being just in the middle of the standings early in the competition. Their form in this tournament at the present boosts three matchups without losing.

Barcelona vs Sevilla: Kick-Off Time

Barcelona will confront Sevilla at Estadi Olímpic Lluís Companys on Matchday 8 of the 2023-2024 La Liga this Friday, September 29.

Argentina: 4:00 PM

Australia: 5:00 AM (September 30)

Bangladesh: 1:00 AM (September 30)

Belgium: 9:00 PM

Brazil: 4:00 PM

Canada: 3:00 PM (ET)

Croatia: 9:00 PM

Denmark: 9:00 PM

Egypt: 10:00 PM

France: 9:00 PM

Germany: 9:00 PM

Ghana: 7:00 PM

Greece: 10:00 PM

India: 00:30 AM (September 30)

Indonesia: 3:00 AM (September 30)

Ireland: 8:00 PM

Israel: 10:00 PM

Italy: 9:00 PM

Jamaica: 2:00 PM

Kenya: 10:00 PM

Malaysia: 3:00 AM (September 30)

Mexico: 1:00 PM

Morocco: 8:00 PM

Netherlands: 9:00 PM

New Zealand: 7:00 AM (September 30)

Nigeria: 8:00 PM

Norway: 9:00 PM

Poland: 9:00 PM

Portugal: 8:00 PM

Saudi Arabia: 10:00 PM

Serbia: 9:00 PM

Singapore: 3:00 AM (September 30)

South Africa: 9:00 PM

Spain: 9:00 PM

Sweden: 9:00 PM

Switzerland: 9:00 PM

UAE: 11:00 PM

UK: 8:00 PM

United States: 3:00 PM (ET)

How to watch Barcelona vs Sevilla in your country

Argentina: DIRECTV Sports Argentina

Australia: Optus Sport

Bangladesh: T Sports

Belgium: DAZN Belgium, Play Sports, Eleven Sports 1 Belgium, Play Sports 1

Brazil: GUIGO, Star+, ESPN, NOW NET e Claro

Canada: TSN2, TSN+

Croatia: Arena Sport 6 Croatia

Denmark: TV2 Sport X, TV2 Play Denmark

Egypt: TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1

France: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT,Free

Germany: DAZN, DAZN2

Ghana: DStv Now, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport La Liga ROA, SuperSport MaXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

Greece: Nova Sports Prime

Indonesia: Vidio, beIN Sports 1 Indonesia, beIN Sports 1 Premium, beIN Sports Connect Indonesia

International: Bet365

Ireland: Premier Sports 1, Premier Player HD, LaLigaTV

Israel: OneSport

Italy: DAZN

Kenya: DStv Now, SuperSport La Liga ROA, SuperSport MaXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

Malaysia: beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Malaysia, sooka

Mexico: TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Morocco: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, TOD, beIN Sports English

Netherlands: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nigeria: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Norway: TV2 Sport Premium, TV 2 Play

Poland: Canal+ Sport Online, Canal+ Sport 2 Poland

Portugal: DAZN Portugal, Eleven Sports 1 Portugal

Saudi Arabia: TOD, beIN SPORTS CONNECT

Serbia: Arena Sport 1P

Singapore: StarHub TV+, beIN Sports Singapore, beIN Sports Connect Singapore

South Africa: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga, SuperSport MaXimo 1, DStv App

Spain: M+ LALIGA TV 2, M+ LALIGA TV, Movistar+

Sweden: TV4 Play

Switzerland: Blue Sport, Blue Sport 4 Live

UAE: TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English

UK: Viaplay Sports 1, LaLigaTV, Viaplay UK

United States: Fubo (free trial), ESPN Deportes, ESPN