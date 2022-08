Espanyol take on Real Madrid at Estadi Cornellà-El Prat in Cornellà de Llobregat today for the 2022-2023 La Liga. Read here to check how to watch this game on TV or live stream in your location.

Espanyol vs Real Madrid: TV Channel, how and where to watch or live stream online free 2022-2023 La Liga in your country today

Espanyol and Real Madrid meet in the 2022-2023 La Liga. This game will take place at Estadi Cornellà-El Prat in Cornellà de Llobregat. The visitors are the defending champions, they are big favorites to win the local league although other Spanish teams also have good squads. Here is all the detailed information about this La Liga game including how to watch it on TV or Live Stream in your country.

Espanyol started the new season with a draw against Celta Vigo on the road that ended 2-2, but things took a turn for the worse for them when in the second week the team lost to Rayo Vallecano 0-2 at home.

Real Madrid are not yet the leaders of the standings but if they win this game the team could displace Betis from the first spot. So far Real Madrid have two wins, one against Almeria 2-1 and another against Celta Viga 4-1.

Espanyol vs Real Madrid: Kick-Off Time

Espanyol and Real Madrid play for the 2022-2023 La Liga today, August 28 at Estadi Cornellà-El Prat in Cornellà de Llobregat.

Australia: 6:00 AM (August 29)

Botswana: 10:00 PM

Brazil: 5:00 PM

Burundi: 10:00 PM

Cameroon: 9:00 PM

Canada: 4:00 PM

Ethiopia: 11:00 PM

Gambia: 8:00 PM

Germany: 10:00 PM

Ghana: 8:00 PM

Ireland: 9:00 PM

Kenya: 11:00 PM

Latvia: 11:00 PM

Liberia: 8:00 PM

Liechtenstein: 10:00 PM

Malawi: 10:00 PM

Mauritius: 12:00 AM August 29

Mexico: 3:00 PM

Namibia: 10:00 PM

Nigeria: 9:00 PM

Portugal: 9:00 PM

Rwanda: 10:00 PM

South Africa: 10:00 PM

Sudan: 10:00 PM

Tanzania: 11:00 PM

Uganda: 11:00 PM

United Kingdom: 9:00 PM

United States: 4:00 PM (ET)

Zambia: 10:00 PM

Zimbabwe: 10:00 PM

Espanyol vs Real Madrid: TV Channel and Live Streaming

Australia: Optus Sport

Austria: DAZN

Azerbaijan: Setanta Sports 2

Botswana: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Brazil: Star+

Brunei: beIN Sports Connect Malaysia

Burundi: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now

Cameroon: SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Canada: TSN App, TSN.ca

Fiji: Sky Sport 7 beIN Sports

France: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free

Gambia: Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Germany: DAZN , DAZN2

Ghana: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now

India: Voot Select, MTV India

Ireland: LaLigaTV, Premier Player HD, Premier Sports 1

Italy: DAZN

Kenya: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Lesotho: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Liberia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Malawi: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Malaysia: beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Malaysia

Malta: TSN4 Malta, GO TV Anywhere

Mauritius: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Mexico: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Namibia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

Netherlands: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nigeria: Canal+ Sport 4 Afrique, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport GOtv LaLiga

Pakistan: MTV India

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Rwanda: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport Laliga ROA

Sierra Leone: SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Singapore: beIN Sports Connect Singapore, beIN Sports Singapore, StarHub TV+

Solomon Islands: Sky Sport 7 beIN Sports

South Africa: SuperSport Laliga, SuperSport GOtv LaLiga, DStv App, SuperSport MáXimo 3

South Sudan: DStv Now, beIN Sports HD 1, TOD, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Spain: Movistar Laliga UHD, Movistar Laliga, Movistar+

Sri Lanka: MTV India

Tanzania: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Uganda: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Ukraine: MEGOGO Football 2

United Kingdom: Premier Sports 1, LaLigaTV, Premier Player HD

United States: ESPN+

Zambia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Zimbabwe: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga