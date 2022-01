A new season of the German Bundesliga will begin this weekend and the complete 2021/2022 schedule has already been released. Find here everything there is to know about the full 2020/2021 Bundesliga fixture.

One of the world's most entertaining soccer tournaments will start on Friday, August 13, 2021: The German Bundesliga. Here you will find the full 2020/2021 German Bundesliga schedule and fixture round by round, with the teams of the new season.

Defending champions Bayern will be looking to extend their incredible run and win their 10th consecutive German league title since 2013. The Bavarian side are the top winner of the German Bundesliga with 30 league titles.

Borussia Dortmund, meanwhile, will aim to end Bayern's run this campaign for the first time since the 2011/12 season. The Black and Yellows were placed third last season, trailing the champions by incredible 14 points. Above them were Lepizing, who managed to grab one point more. In addition, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, and Bayer Leverkusen will look to surprise the main favorites for the title.

2021-2022 German Bundesliga Round 1 (August 13-15)

Friday, August 13

Borussia Mönchengladbach vs Bayern

Saturday, August 14

Wolfsburg vs Bochum

Union Berlin vs Bayer Leverkusen

Stuttgart vs Greuther Fürth

Augsburg vs Hoffenheim

Arminia Bielefeld vs Freiburg

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Sunday, August 15

Mainz vs Leipzig

Cologne vs Hertha Berlin

2021-2022 German Bundesliga Round 2 (August 20-22)

Friday, August 20

Leipzig vs Stuttgart

Saturday, August 21

Eintracht Frankfurt vs Augsburg

Freiburg vs Borussia Dortmund

Hertha Berlin vs Wolfsburg

Bochum vs Mainz

Greuther Fürth vs Arminia Bielefeld

Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach

Sunday, August 22

Hoffenheim vs Union Berlin

Bayern vs Cologne

2021-2022 German Bundesliga Round 3 (August 27-29)

Friday, August 27

Borussia Dortmund vs Hoffenheim

Saturday, August 28

Stuttgart vs Freiburg

Mainz vs Greuther Fürth

Augsburg vs Bayer Leverkusen

Arminia Bielefeld vs Eintracht Frankfurt

Cologne vs Bochum

Bayern vs Hertha Berlin

Sunday, August 29

Union Berlin vs Borussia Mönchengladbach

Wolfsburg vs Leipzig

2021-2022 German Bundesliga Round 4 (September 11-12)

Saturday, September 11

Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund

Union Berlin vs Augsburg

Freiburg vs Cologne

Hoffenheim vs Mainz

Greuther Fürth vs Wolfsburg

Leipzig vs Bayern

Sunday, September 12

Eintracht Frankfurt vs Stuttgart

Bochum vs Hertha Berlin

Borussia Mönchengladbach vs Arminia Bielefeld

2021-2022 German Bundesliga Round 5 (September 17-19)

Friday, September 17

Hertha Berlin vs Greuther Fürth

Saturday, September 18

Bayern vs Bochum

Mainz vs Freiburg

Augsburg vs Borussia Mönchengladbach

Arminia Bielefeld vs Hoffenheim

Cologne vs Leipzig

Sunday, September 19

Stuttgart vs Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund vs Union Berlin

Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt

2021-2022 German Bundesliga Round 6 (September 24-26)

Friday, September 24

Greuther Fürth vs Bayern

Saturday, September 25

Leipzig vs Hertha Berlin

Eintracht Frankfurt vs Cologne

Bayer Leverkusen vs Mainz

Union Berlin vs Arminia Bielefeld

Hoffenheim vs Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund

Sunday, September 26

Bochum vs Stuttgart

Freiburg vs Augsburg

2021-2022 German Bundesliga Round 7 (October 2)

Arminia Bielefeld vs Bayer Leverkusen

Bayern vs Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund vs Augsburg

Cologne vs Greuther Furth

Hertha Berlin vs Freiburg

Mainz vs Union Berlin

Leipzig vs Bochum

Stuttgart vs Hoffenheim

Wolfsburg vs Borussia Mönchengladbach

2021-2022 German Bundesliga Round 8 (October 16)

Union Berlin vs Wolfsburg

Bayer Leverkusen vs Bayern

Borussia Dortmund vs Mainz

Eintracht Frankfurt vs Hertha Berlin

Augsburg vs Arminia Bielefeld

Greuther Furth vs Bochum

Hoffenheim vs Cologne

Borussia Mönchengladbach vs Stuttgart

Freiburg vs Leipzig

2021-2022 German Bundesliga Round 10 (October 23)

Arminia Bielefeld vs Borussia Dortmund

Bayern vs Hoffenheim

Bochum vs Eintracht Frankfurt

Cologne vs Bayer Leverkusen

Hertha Berlin vs Borussia Mönchengladbach

Mainz vs Augsburg

Leipzig vs Greuther Furth

Stuttgart vs Union Berlin

Wolfsburg vs Freiburg

2021-2022 German Bundesliga Round 11 (October 30)

Union Berlin vs Bayern

Arminia Bielefeld vs Mainz

Bayer Leverkusen vs Wolfsburg

Borussia Dortmund vs Cologne

Eintracht Frankfurt vs Leipzig

Augsburg vs Stuttgart

Hoffenheim vs Hertha Berlin

Borussia Mönchengladbach vs Bochum

Freiburg vs Greuther Furth

2021-2022 German Bundesliga Round 12 (November 6)

Bayern vs Freiburg

Bochum vs Hoffenheim

Cologne vs Union Berlin

Greuther Furth vs Eintracht Frankfurt

Hertha Berlin vs Bayer Leverkusen

Mainz vs Borussia Mönchengladbach

Leipzig vs Borussia Dortmund

Stuttgart vs Arminia Bielefeld

Wolfsburg vs Augsburg

2021-2022 German Bundesliga Round 13 (November 20)

Union Berlin vs Hertha Berlin

Arminia Bielefeld vs Wolfsburg

Bayer Leverkusen vs Bochum

Borussia Dortmund vs Stuttgart

Augsburg vs Bayern

Hoffenheim vs Leipzig

Borussia Mönchengladbach vs Greuther Furth

Mainz vs Cologne

Freiburg vs Eintracht Frankfurt

2021-2022 German Bundesliga Round 14 (November 27)

\Bayern vs Arminia Bielefeld

Bochum vs Freiburg

Cologne vs Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Union Berlin

Greuther Furth vs Hoffenheim

Hertha Berlin vs Augsburg

Leipzig vs Bayer Leverkusen

Stuttgart vs Mainz

Wolfsburg vs Borussia Dortmund

2021-2022 German Bundesliga Round 15 (December 4)

Union Berlin vs Leipzig

Arminia Bielefeld vs Cologne

Bayer Leverkusen vs Greuther Furth

Borussia Dortmund vs Bayern

Augsburg vs Bochum

Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach vs Freiburg

Mainz vs Wolfsburg

Stuttgart vs Hertha Berlin

2021-2022 German Bundesliga Round 16 (December 11)

Bayern vs Mainz

Bochum vs Borussia Dortmund

Cologne vs Augsburg

Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen

Greuther Furth vs Union Berlin

Hertha Berlin vs Arminia Bielefeld

Leipzig vs Borussia Mönchengladbach

Freiburg vs Hoffenheim

Wolfsburg vs Stuttgart

2021-2022 German Bundesliga Round 16 (December 15)

Union Berlin vs Freiburg

Arminia Bielefeld vs Bochum

Bayer Leverkusen vs Hoffenheim

Borussia Dortmund vs Greuther Furth

Augsburg vs Leipzig

Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt

Mainz vs Hertha Berlin

Stuttgart vs Bayern

Wolfsburg vs Cologne

2021-2022 German Bundesliga Round 17 (December 18)

Bayern vs Wolfsburg

Bochum vs Union Berlin

Cologne vs Stuttgart

Eintracht Frankfurt vs Mainz

Greuther Furth vs Augsburg

Hertha Berlin vs Borussia Dortmund

Hoffenheim vs Borussia Mönchengladbach

Leipzig vs Arminia Bielefeld

Freiburg vs Bayer Leverkusen