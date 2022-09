Lazio and Feyenoord will face off at Stadio Olimpico in Matchday 1 of the 2022-2023 Europa League. Read here to find out the starting time of the game and how to watch it or live stream free in different parts of the world.

Lazio vs Feyenoord: TV Channel, how and where to watch or live stream online free 2022-2023 Europa League in your country

Lazio and Feyenoord will clash in one of the most attractive duels in Matchday 1 of 2022-2023 Europa League. The game will be played at Olympic Stadium in Rome on Thursday, September 8, 2022. Here you can find the kickoff time and how to watch it or live stream online free in your country. Paramount+ (7-day free trial) will broadcast the game in the US. If you’re in Canada, tune in to DAZN.

Lazio will start their European campaign hosting Feyenoord. Maurizio Sarri's squad had a tough loss at home last weekend against Napoli in 2022-2023 Serie A. Now the goal is to qualify for the next round in a Group F in which they are favorites above other teams such as Midtjylland and Sturm Graz.

Meanwhile, Feyenoord lost last season' final of the UEFA Conference League against Roma and now the Dutch team believes it's time to take the next step in Europa League. One of the main storylines to follow is the possible debut in a European tournament for Mexican striker, Santiago Gimenez.

