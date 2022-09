Mallorca and Barcelona will face each other on Saturday at the Estadio de Son Moix in a match for the 7th round of the 2022-2023 La Liga. Here you will find how and where to watch or live stream this game in your country.

Barcelona will visit Mallorca on Saturday at the Estadio de Son Moix in a match for the 7th round of the 2022-2023 La Liga season. The team coached by Xavi Hernandez want to take the lead of the Spanish league table. Check out the kick-off time and how to watch or live stream this game in your location.

Barcelona are still unbeaten in the tournament. After a disappointing scoreless draw with Rayo Vallecano in the opening round of the season, Xavi's side won the next 5 games and now is two points behind leaders Real Madrid.

Mallorca, on the other hand, returned to victory in the last round by beating Almeria 1-0 at home. The team coached by Javier Aguirre is in 10th place with 8 points, 8 behind Barcelona and 10 behind Real Madrid.

Mallorca vs Barcelona: Kick-off Time

Australia: 5:00 AM (Sunday)

Bahamas: 3:00 PM

Bangladesh: 1:00 AM (Sunday)

Barbados: 3:00 PM

Belize: 1:00 PM

Brazil: 4:00 PM

Brunei: 3:00 AM (Sunday)

Burundi: 9:00 PM

Cameroon: 8:00 PM

Canada: 3:00 PM ET

Ethiopia: 10:00 PM

France: 9:00 PM

Gambia: 7:00 PM

Germany: 9:00 PM

Ghana: 7:00 PM

India: 12:30 AM (Sunday)

Ireland: 8:00 PM

Italy: 9:00 PM

Jamaica: 2:00 PM

Kenya: 10:00 PM

Lesotho: 9:00 PM

Liberia: 7:00 PM

Malawi: 9:00 PM

Malaysia: 3:00 AM (Sunday)

Malta: 9:00 PM

Mexico: 2:00 PM

Namibia: 9:00 PM

Netherlands: 9:00 PM

Nigeria: 8:00 PM

Philippines: 3:00 AM (Sunday)

Portugal: 8:00 PM

Rwanda: 9:00 PM

Sierra Leone: 7:00 PM

Singapore: 3:00 AM (Sunday)

South Africa: 9:00 PM

Spain: 9:00 PM

Sudan: 9:00 PM

Tanzania: 10:00 PM

Trinidad and Tobago: 3:00 PM

Uganda: 10:00 PM

UK: 8:00 PM

United States: 3:00 PM ET

Zambia: 9:00 PM

Zimbabwe: 9:00 PM

Mallorca vs Barcelona: TV Channel and Live Streaming

Australia: Optus Sport

Bahamas: ESPN Caribbean

Bangladesh: T Sports

Barbados: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Belize: ESPN Caribbean

Brazil: NOW NET e Claro, ESPN, GUIGO, Star+

Brunei: Astro Go, beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia

Burundi: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1

Cameroon: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

Canada: TSN.ca, TSN App, TSN5

Ethiopia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

France: beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT

Gambia: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1

Germany: DAZN, DAZN1

Ghana: Canal+ Sport 3 Afrique, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1

India: Sports18 HD, Voot Select, Sports18

International: Bet365

Ireland: Premier Sports 2, LaLigaTV, Premier Player HD

Italy: DAZN

Jamaica: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Kenya: SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Lesotho: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

Liberia: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

Malawi: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Malaysia: Astro Go, Astro SuperSport 3, beIN Sports Connect Malaysia

Malta: TSN4 Malta, GO TV Anywhere

Mexico: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Namibia: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Netherlands: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nigeria: Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport Laliga Nigeria, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

Philippines: beIN Sports Connect Philippines

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Rwanda: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Sierra Leone: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3

Singapore: beIN Sports Connect Singapore

South Africa: SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, DStv App, SuperSport Laliga, SuperSport GOtv LaLiga

Spain: Movistar Laliga, Movistar+

Sudan: beIN Sports English, SuperSport Laliga ROA, TOD, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT

Tanzania: DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Trinidad and Tobago: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Uganda: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

UK: Premier Sports 2, LaLigaTV, Premier Player HD

United States: ESPN+

Zambia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Zimbabwe: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga