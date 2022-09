Spain will host Switzerland for the Matchday 5 game of the 2022/2023 UEFA Nations League group A2. You can find out here how to watch this game on TV or live stream it free in your country.

Spain will face Switzerland for the Matchday 5 game of the 2022/2023 UEFA Nations League group A2. Here you will find all the information you need to know about this game, including how to watch it on TV or live stream in your country. In the United States, you can enjoy this game on FuboTV (free trial).

Spain was one of the main candidates to win Group 2 of League A in this 2022/2023 UEFA Nations League, and this has been demonstrated throughout these 4 games. They are the current leaders of the group with 8 points, although Portugal follows closely with 7. However, with a win and a loss for the Portuguese they could be the early winners.

Switzerland, strange as it may seem since they are last with only 3 points, they still have a chance to even win the group. For that they would have to win their two games and hope that Spain does not add more than one point, nor Portugal more than 2. That is why a more attainable goal for them would be to be able to avoid relegation.

Spain vs Switzerland: Kick-Off Time

Spain will play against Switzerland for the Matchday 5 of the 2022/2023 UEFA Nations League group A2 this Saturday, September 24 at the La Romareda Stadium in Zaragoza, Spain.

Australia: 3:45 AM (September 25)

Barbados: 2:45 PM

Belize: 12:45 PM

Botswana: 8:45 PM

Brazil: 3:45 PM

Burundi: 8:45 PM

Cameroon: 9:45 PM

Canada: 2:45 PM

Eswatini: 8:45 PM

Ethiopia: 9:45 PM

France: 8:45 PM

Gambia: 6:45 PM

Germany: 8:45 PM

Ghana: 6:45 PM

Guyana: 2:45 PM

India: 12:15 AM (September 25)

Ireland: 7:45 PM

Italy: 8:45 PM

Jamaica: 1:45 PM

Kenya: 9:45 PM

Lesotho: 8:45 PM

Liberia: 6:45 PM

Malawi: 8:45 PM

Malta: 8:45 PM

Mauritius: 8:45 PM

Mexico: 1:45 PM

Namibia: 8:45 PM

Netherlands: 8:45 PM

Nigeria: 7:45 PM

Pakistan: 11:45 PM

Philippines: 2:45 AM (September 25)

Portugal: 7:45 PM

Rwanda: 8:45 PM

Sierra Leone: 6:45 PM

Singapore: 2:45 AM (September 25)

Solomon Islands: 5:45 AM (September 25)

South Africa: 8:45 PM

South Sudan: 8:45 PM

Spain: 8:45 PM

Sri Lanka: 12:15 AM (September 25)

Sudan: 8:45 PM

Tanzania: 9:45 PM

Trinidad and Tobago: 2:45 PM

Uganda: 9:45 PM

UK: 7:45 PM

United States: 2:45 PM (ET)

Zambia: 7:45 PM

Zimbabwe: 7:45 PM

Spain vs Switzerland: TV Channel and Live Streaming

Australia: OptusSport

Bahamas: csport.tv

Bangladesh: Sony LIV, Sony Six, Sony Six HD

Barbados: csport.tv

Botswana: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Brazil: ESPN, Star+, NOW NET and Claro, GUIGO

Brunei: astro-go

Burundi: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Cameroon: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Canada: DAZN, Fubo Sports Network

Ethiopia: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Fiji: Sky Sport 1 NZ

France: L'Equipe Web

Gambia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Germany: DAZN

Ghana: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

India: Sony Six, Sony Six HD, Sony LIV, JioTV

International: UEFA.tv

Italy: 20, SKY Go Italia, Mediaset Infinity, Sky Sport Uno, NOW TV

Jamaica: csport.tv

Kenya: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Lesotho: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Malawi: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Malaysia: Astro SuperSport 3, Astro Go

Mauritius: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Mexico: Blue to Go Video Everywhere, Sky HD

Namibia: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Netherlands: Ziggo Sport Voetbal

New Zealand: SKY Go NZ, Sky Sport 1 NZ

Nigeria: SuperSport Laliga Nigeria, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Pakistan: Sony Six HD, Sony Six, Sony LIV

Portugal: Sport TV2, Match Player, Sport TV Multiscreen

Rwanda: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Sierra Leone: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Solomon Islands: Sky Sport 1 NZ

South Africa: DStv App, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga, SuperSport MáXimo 3

South Sudan: DStv Now

Spain: fuboTV Spain, RTVE.es, TVE La 1

Sri Lanka: Sony Six, Sony LIV, Sony Six HD

Sudan: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Eswatini: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Tanzania: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Trinidad and Tobago: csport.tv

Uganda: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

USA: FuboTV (free trial), ViX, VIX+

Zambia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Zimbabwe: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga