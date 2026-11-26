Juventus y Omonia se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Allianz Stadium por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Juventus recibe a Omonia este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Allianz Stadium. Juventus viene de ganarle 2-1 a AZ Alkmaar y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Omonia viene de caer 1-3 ante Nijmegen y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Juventus y Omonia

Juventus (4-2-3-1): Neto, Zeki Çelik, Federico Gatti, Gleison Bremer, Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Nick Woltemade, Pape Matar Sarr, Francisco Conceição, Randal Kolo Muani, Jérémie Boga. DT: Luciano Spalletti.

Omonia (4-3-3): Thomas Kaminski, Mihlali Mayambela, Senou Coulibaly, Ľubomír Šatka, Jean-Kévin Duverne, Panagiotis Andreou, Florin Tănase, Mateo Marić, Ewandro Costa, Loïs Diony, Jaden Sean Montnor. DT: Henning Berg.

Bajas y ausentes de Juventus y Omonia

Juventus:

Pierre Kalulu (lesión en el muslo)

Nicolás González (lesión en el gemelo)

Kenan Yildiz (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Manuel Locatelli (lesión de meniscos; vuelve a fines de marzo de 2027)

Khéphren Thuram (ausencia; vuelve a mediados de enero de 2027)

Kamil Grabara (rotura de ligamentos cruzados)

Edon Zhegrova (ausencia; vuelve en 4 fechas)

Arkadiusz Milik (ausencia)

Omonia:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Juventus y Omonia: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Allianz Stadium

Allianz Stadium Próximo partido de Juventus: vs. Hapoel, jueves 10 de diciembre

vs. Hapoel, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Omonia: vs. Celtic, jueves 10 de diciembre