Dónde ver EN VIVO NK Celje vs. Omonia por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

NK Celje recibe a Omonia este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, NK Celje ganó 1-0 como local ante Aluminij. El conjunto marcha 30° con 0 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Mura.
Omonia viene de ganar 3-0 como visitante ante Karmiotissa. El equipo ocupa el puesto 16 con 3 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Ypsonas.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Torreense vs. Sunderland
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lyon vs. Crystal Palace
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Leverkusen
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Red Bull vs. Milan
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|AZ Alkmaar vs. Hapoel
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sparta vs. Lillestroem
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Beşiktaş
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Rennes vs. OFI Crete
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Benfica vs. Celtic
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celta vs. Juventus
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Marseille vs. Olympiacos
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Nijmegen vs. Levski Sofia
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Ararat
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Zagreb vs. Anderlecht
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Ferencvaros vs. Viktoria
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Sturm Graz
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- NK Celje y Omonia se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports.
- NK Celje suma 0 puntos en el torneo.
- Omonia suma 3 puntos tras vencer a Karmiotissa, Ypsonas y Celta.