Dónde ver EN VIVO NK Celje vs. Omonia por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

NK Celje y Omonia se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

NK Celje recibe a Omonia este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

México (CDMX): 10:45 hs

10:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 13:45 hs

13:45 hs Colombia: 11:45 hs

11:45 hs Perú: 11:45 hs

11:45 hs Chile: 13:45 hs

13:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, NK Celje ganó 1-0 como local ante Aluminij. El conjunto marcha 30° con 0 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Mura.

Omonia viene de ganar 3-0 como visitante ante Karmiotissa. El equipo ocupa el puesto 16 con 3 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Ypsonas.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Torreense vs. Sunderland Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lyon vs. Crystal Palace Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Leverkusen Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Red Bull vs. Milan Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 AZ Alkmaar vs. Hapoel Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sparta vs. Lillestroem Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Beşiktaş Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Rennes vs. OFI Crete Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Benfica vs. Celtic Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celta vs. Juventus Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Marseille vs. Olympiacos Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Nijmegen vs. Levski Sofia Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Ararat Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Zagreb vs. Anderlecht Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Ferencvaros vs. Viktoria Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Sturm Graz Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00

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En síntesis