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Europa League

Dónde ver EN VIVO NK Celje vs. Omonia por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

NK Celje y Omonia se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

NK Celje vs. Omonia, Europa League
NK Celje vs. Omonia, Europa League

NK Celje recibe a Omonia este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, NK Celje ganó 1-0 como local ante Aluminij. El conjunto marcha 30° con 0 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Mura.

Omonia viene de ganar 3-0 como visitante ante Karmiotissa. El equipo ocupa el puesto 16 con 3 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Ypsonas.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Torreense vs. SunderlandJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Union Saint-Gilloise vs. Real SociedadJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lyon vs. Crystal PalaceJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. LeverkusenJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Red Bull vs. MilanJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
AZ Alkmaar vs. HapoelJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Sparta vs. LillestroemJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. BeşiktaşJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Rennes vs. OFI CreteJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Benfica vs. CelticJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Celta vs. JuventusJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Marseille vs. OlympiacosJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Nijmegen vs. Levski SofiaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AraratJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Zagreb vs. AnderlechtJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Ferencvaros vs. ViktoriaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. Sturm GrazJueves 15 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • NK Celje y Omonia se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports.
  • NK Celje suma 0 puntos en el torneo.
  • Omonia suma 3 puntos tras vencer a Karmiotissa, Ypsonas y Celta.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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