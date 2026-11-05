Alineaciones de Nijmegen y Omonia por la Europa League: formaciones probables

Nijmegen y Omonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Goffertstadion por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Nijmegen recibe a Omonia este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Goffertstadion. Nijmegen viene de ganarle 4-2 a Zagreb y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Omonia viene de caer 1-4 ante Benfica y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Nijmegen y Omonia

Nijmegen (3-4-2-1): Gonzalo Crettaz, Perr Schuurs, Ahmetcan Kaplan, Deveron Fonville, Tjaronn Chery, Kevin Kers, Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro, Noe Lebreton, Clement Mutahi Bischoff, Bryan Linssen. DT: Dick Schreuder.

Omonia (4-3-3): Fabiano, Jean-Kevin Duverne, Senou Coulibaly, Lubomir Satka, Jure Balkovec, Mateo Maric, Florin Tanase, Panagiotis Andreou, Ewandro Costa, Andronikos Kakoullis, Jaden Sean Montnor. DT: Henning Berg.

La previa de Nijmegen y Omonia: todo lo que hay que saber