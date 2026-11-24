Tan solo tiene 17 años y ya demostró que está para grandes cosas. La Selección Colombia le ganó a Honduras en la segunda fecha del Grupo L del Mundial Sub-17 y José Escorcia no solo anotó uno de los goles de la victoria, también dio una lección de humildad que le da la vuelta al mundo.

Y no es por exagerar… Escorcia llegó al Mundial Sub-17 luego de ser el goleador del título de Colombia en el Torneo Sudamericano con cuatro goles. El extremo izquierdo también ya debutó en Atlético Nacional y en apenas 184 minutos suma un gol y una asistencias.

Difícil que no se las pueda empezar a creer, sobre todo porque se estrenó con gol en el Mundial Sub-17 al marcar la segunda anotación de la victoria 2-0 contra Honduras, pero… La sorpresa llegó cuando un periodista intentó resaltar el nivel individual de José Escorcia, pero lo colectivo de la Selección Colombia empezó a recorrer el mundo con más de 46.000 reproducciones.

La lección de José Escorcia que le da la vuelta al mundo

José Escorcia con Colombia. (Foto: X)

El periodista Diego Alberto, de ‘Gol Caracol’, le preguntó a Escorcia si es más bonita una victoria cuando uno es partícipe de uno de los goles y ahí llegó la lección de humildad. “Sí, obviamente sí, pero lo hicimos en conjunto. Siempre estamos unidos, esta es una selección que siempre ha estado unida y, pues, hoy 24 de noviembre) ganamos gracias a Dios y se nos dieron las cosas (…) Lo hicimos en conjunto. Siempre estamos unidos, esta es una selección que siempre ha estado unida y, pues, hoy ganamos gracias a Dios y se nos dieron las cosas”, declaró el extremo.

El siguiente rival de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17

Luego de ganarle a Japón y a Honduras que le permitió asegurar la clasificación a los 16avos de final del Mundial Sub-17, la Selección Colombia enfrentará a Serbia el próximo viernes 27 de noviembre a las 8:00 A.M. para definir quién clasficará en la primera posición del Grupo L.

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