Dónde ver EN VIVO Marseille vs. Olympiacos por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Marseille recibe a Olympiacos este jueves 15 de octubre en el Estadio CEPAC Velodrome por la segunda jornada de la Europa League.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Marseille ganó 2-0 como visitante ante Troyes. El conjunto marcha 32° con 0 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Montpellier.
Olympiacos viene de ganar 1-0 como local ante Panathinaikos. El equipo ocupa el puesto 13 con 3 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Levadiakos.
El historial entre Marseille y Olympiacos
Marseille y Olympiacos se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Marseille y 2 de Olympiacos.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/12/2020
|Marseille vs. Olympiacos
|2-1
|UEFA Champions League
|21/10/2020
|Olympiacos vs. Marseille
|1-0
|UEFA Champions League
|23/11/2011
|Marseille vs. Olympiacos
|0-1
|UEFA Champions League
|13/09/2011
|Olympiacos vs. Marseille
|0-1
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Torreense vs. Sunderland
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lyon vs. Crystal Palace
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|NK Celje vs. Omonia
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Leverkusen
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Red Bull vs. Milan
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|AZ Alkmaar vs. Hapoel
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sparta vs. Lillestroem
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Beşiktaş
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Rennes vs. OFI Crete
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Benfica vs. Celtic
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celta vs. Juventus
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Nijmegen vs. Levski Sofia
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Ararat
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Zagreb vs. Anderlecht
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Ferencvaros vs. Viktoria
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Sturm Graz
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Marseille y Olympiacos se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports.
- Marseille suma 0 puntos en el torneo.
- Olympiacos suma 3 puntos tras vencer a Panathinaikos, Levadiakos y Jagiellonia.