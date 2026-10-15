Dónde ver EN VIVO Marseille vs. Olympiacos por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Marseille y Olympiacos se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio CEPAC Velodrome, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Marseille recibe a Olympiacos este jueves 15 de octubre en el Estadio CEPAC Velodrome por la segunda jornada de la Europa League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Marseille ganó 2-0 como visitante ante Troyes. El conjunto marcha 32° con 0 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Montpellier.

Olympiacos viene de ganar 1-0 como local ante Panathinaikos. El equipo ocupa el puesto 13 con 3 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Levadiakos.

El historial entre Marseille y Olympiacos

Marseille y Olympiacos se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Marseille y 2 de Olympiacos.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/12/2020 Marseille vs. Olympiacos 2-1 UEFA Champions League 21/10/2020 Olympiacos vs. Marseille 1-0 UEFA Champions League 23/11/2011 Marseille vs. Olympiacos 0-1 UEFA Champions League 13/09/2011 Olympiacos vs. Marseille 0-1 UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Torreense vs. Sunderland Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lyon vs. Crystal Palace Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 NK Celje vs. Omonia Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Leverkusen Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Red Bull vs. Milan Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 AZ Alkmaar vs. Hapoel Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sparta vs. Lillestroem Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Beşiktaş Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Rennes vs. OFI Crete Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Benfica vs. Celtic Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celta vs. Juventus Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Nijmegen vs. Levski Sofia Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Ararat Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Zagreb vs. Anderlecht Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Ferencvaros vs. Viktoria Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Sturm Graz Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00

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En síntesis