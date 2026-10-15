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Europa League

Dónde ver EN VIVO Marseille vs. Olympiacos por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Marseille y Olympiacos se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio CEPAC Velodrome, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Marseille vs. Olympiacos, Europa League
Marseille vs. Olympiacos, Europa League

Marseille recibe a Olympiacos este jueves 15 de octubre en el Estadio CEPAC Velodrome por la segunda jornada de la Europa League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Marseille ganó 2-0 como visitante ante Troyes. El conjunto marcha 32° con 0 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Montpellier.

Olympiacos viene de ganar 1-0 como local ante Panathinaikos. El equipo ocupa el puesto 13 con 3 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Levadiakos.

El historial entre Marseille y Olympiacos

Marseille y Olympiacos se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Marseille y 2 de Olympiacos.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/12/2020Marseille vs. Olympiacos2-1UEFA Champions League
21/10/2020Olympiacos vs. Marseille1-0UEFA Champions League
23/11/2011Marseille vs. Olympiacos0-1UEFA Champions League
13/09/2011Olympiacos vs. Marseille0-1UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Torreense vs. SunderlandJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Union Saint-Gilloise vs. Real SociedadJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lyon vs. Crystal PalaceJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
NK Celje vs. OmoniaJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. LeverkusenJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Red Bull vs. MilanJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
AZ Alkmaar vs. HapoelJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Sparta vs. LillestroemJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. BeşiktaşJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Rennes vs. OFI CreteJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Benfica vs. CelticJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Celta vs. JuventusJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Nijmegen vs. Levski SofiaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AraratJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Zagreb vs. AnderlechtJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Ferencvaros vs. ViktoriaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. Sturm GrazJueves 15 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Marseille y Olympiacos se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports.
  • Marseille suma 0 puntos en el torneo.
  • Olympiacos suma 3 puntos tras vencer a Panathinaikos, Levadiakos y Jagiellonia.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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