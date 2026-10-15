Dónde ver EN VIVO Ferencvaros vs. Viktoria por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Ferencvaros y Viktoria se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros es local ante Viktoria este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

Ferencvaros llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Viktoria tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ferencvaros viene de empatar 1-1 como local ante Debrecen. El equipo ocupa el puesto 6 con 3 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Nyíregyháza.

Viktoria ganó 3-0 como local ante Ml. Boleslav en la fecha anterior. Viktoria está 34° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Slavia.

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El historial entre Ferencvaros y Viktoria

Ferencvaros y Viktoria se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Ferencvaros, 2 de Viktoria y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2025 Ferencvaros vs. Viktoria 1-1 UEFA Europa League 20/02/2025 Viktoria vs. Ferencvaros 3-0 UEFA Europa League 13/02/2025 Ferencvaros vs. Viktoria 1-0 UEFA Europa League 25/01/2024 Ferencvaros vs. Viktoria 1-3 Club Friendlies 16/01/2023 Viktoria vs. Ferencvaros 0-0 Club Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Hoffenheim vs. Beşiktaş Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Rennes vs. OFI Crete Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Benfica vs. Celtic Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celta vs. Juventus Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Marseille vs. Olympiacos Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Nijmegen vs. Levski Sofia Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Ararat Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Zagreb vs. Anderlecht Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Sturm Graz Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Sunderland Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 NK Celje vs. Red Bull Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lillestroem vs. Real Sociedad Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis