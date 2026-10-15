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Europa League

Dónde ver EN VIVO Ferencvaros vs. Viktoria por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Ferencvaros y Viktoria se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros vs. Viktoria, Europa League
Ferencvaros vs. Viktoria, Europa League

Ferencvaros es local ante Viktoria este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

Ferencvaros llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Viktoria tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ferencvaros viene de empatar 1-1 como local ante Debrecen. El equipo ocupa el puesto 6 con 3 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Nyíregyháza.

Viktoria ganó 3-0 como local ante Ml. Boleslav en la fecha anterior. Viktoria está 34° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Slavia.

El historial entre Ferencvaros y Viktoria

Ferencvaros y Viktoria se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Ferencvaros, 2 de Viktoria y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2025Ferencvaros vs. Viktoria1-1UEFA Europa League
20/02/2025Viktoria vs. Ferencvaros3-0UEFA Europa League
13/02/2025Ferencvaros vs. Viktoria1-0UEFA Europa League
25/01/2024Ferencvaros vs. Viktoria1-3Club Friendlies
16/01/2023Viktoria vs. Ferencvaros0-0Club Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Hoffenheim vs. BeşiktaşJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Rennes vs. OFI CreteJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Benfica vs. CelticJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Celta vs. JuventusJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Marseille vs. OlympiacosJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Nijmegen vs. Levski SofiaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AraratJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Zagreb vs. AnderlechtJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. Sturm GrazJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Union Saint-Gilloise vs. HapoelJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. SunderlandJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
NK Celje vs. Red BullJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Lillestroem vs. Real SociedadJueves 22 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Ferencvaros y Viktoria se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports.
  • Ferencvaros suma 3 puntos en el torneo.
  • Viktoria suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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