Dibu Martínez ha ganado todas las finales que disputó en su carrera

Aston Villa y Dibu Martínez son los nuevos reyes de la Europa League. La victoria por 3-0 ante Friburgo cierra un círculo perfecto en un proyecto rompedor en la mejor liga del mundo. El argentino, titular en Estambul, sigue con su récord perfecto en finales. No ha perdido ninguna de las 7 que ha disputado hasta la fecha.

Esta historia empieza en la final de la FA Cup 2020. Una fecha marcada por la pandemia y en unos Gunners que aprovecharon las bajas del Chelsea para ganar, con Dibu Martínez en el arco, por 2-1 a los Blues. Meses más tarde y en penales, el argentino levantaría la Community ante el Liverpool con un marcador de 1-1 (5-4 en penaltis). Fueron sus conquistas antes de llevar esta racha a la Albiceleste.

Argentina 1-0 Brasil (Copa América 2021), Finalissima 2022 con el Argentina 3-0 Italia, Mundial Qatar 2022 3-3 vs. Francia (4-2 en penales) y Copa América 2024 tras el 1-0 frente a Colombia: el palmarés perfecto del Dibu en este tipo de citas. Todo ello antes de culminar ayer una campaña de peso con el Aston Villa.

El argentino se prepara para el Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará retener el título. A corto plazo ya sabe que tendrá la posibilidad de levantar otro trofeo en la Supercopa de Europa del 2026. Ocurrirá en agosto y ante el vencedor de la final de la Champions League entre PSG y Arsenal. Todo se dará en el Red Bull Arena de Salzburgo.

7 de 7 en finales para Dibu Martínez: GETTY

“Aston Villa es como mi familia. Cada vez que juego defiendo el arco del Aston Villa y lo hago con mucho orgullo… Hoy traté de usar toda mi experiencia, todos mis entrenamientos, todo ese trabajo que nadie ve, y hoy dio sus frutos”, algunas de sus reflexiones tras festejar en Turquía. Confesó que tiene daños importantes en un dedo de su mano. No debería ser problema para el Mundial.

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Buendía, MVP de la final ganada por Aston Villa

Su golazo de zurda en el final de la primera parte empezó a sentenciar una fecha donde el Aston Villa volvió a levantar títulos desde 2001. En aquella ocasión, fue la Copa Intertoto el motivo para festejar en un club de Birmingham donde Emiliano Buendía fue elegido como MVP de la definición ante el Friburgo. Su asistencia a Morgan Rogers en el 0-3, también motivo para ser el más laureado del choque.

“Estoy muy contento por el equipo y por todos los que forman parte del club. Ha sido todo un proceso desde que llegó el entrenador. Todos hemos mejorado juntos, temporada tras temporada. Nuestra campaña en la Europa League ha sido fantástica, y el mérito es de toda la plantilla”, reflexiones del ex Getafe, Cultural Leonesa, Norwich y Leverkusen. Aston Villa y Unai Emery (ya con 5 ediciones del torneo en su bolsillo), nuevos reyes de la Europa League.

Datos claves

El arquero Dibu Martínez mantuvo su récord perfecto al ganar las 7 finales de su carrera.

mantuvo su récord perfecto al ganar las 7 finales de su carrera. El club Aston Villa se coronó campeón de la Europa League tras vencer 3-0 al Friburgo.

se coronó campeón de la Europa League tras vencer 3-0 al Friburgo. El argentino Emiliano Buendía fue elegido como el MVP de la final jugada en Turquía.