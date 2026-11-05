Dónde ver EN VIVO Celta vs. Union Saint-Gilloise por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Celta y Union Saint-Gilloise se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Union Saint-Gilloise este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita reaccionar rápido en la fase de liga de la Europa League, porque arrancó el torneo con apenas tres puntos sobre nueve posibles. Enfrente tendrá a un Union Saint-Gilloise que llega lanzado y sin perder en lo que va del certamen continental.

Son cuatro fechas de la fase de liga y la tabla general empieza a marcar quién pelea por meterse entre los mejores y quién deberá jugarse todo en el repechaje. Para el equipo gallego, sumar de local ya no es una opción sino una necesidad.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado anímicamente después de caer 0-3 como visitante ante Rayo Vallecano. Antes había rescatado un empate sin goles frente a Betis y lo único positivo reciente fue el triunfo 2-1 sobre Celtic. En la fase de liga europea está 25° con apenas tres unidades, un arranque que lo obliga a ganar sí o sí en Balaídos si quiere meterse en la pelea.

El Union Saint-Gilloise, en cambio, llega con el envión de tres victorias seguidas. Viene de ganar 2-1 como visitante ante Beveren, después de haber goleado 5-2 de local a Cercle Brugge y 4-0 a Hapoel Be'er Sheva. Esa racha lo tiene sexto en la fase de liga con siete puntos, en zona de clasificación directa y con argumentos para jugar de igual a igual lejos de Bélgica.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Levski Sofia vs. Jagiellonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Anderlecht vs. Red Bull Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Real Sociedad vs. Lyon Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Nijmegen vs. Omonia Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Lillestroem vs. Viktoria Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Crystal Palace vs. Hoffenheim Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Sparta vs. Bournemouth Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Milan vs. Ferencvaros Jueves 5 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Ararat Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Hapoel vs. OFI Crete Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Zagreb Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Benfica vs. Lech Poznan Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sturm Graz vs. NK Celje Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Celtic vs. Beşiktaş Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Leverkusen vs. Marseille Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00 AZ Alkmaar vs. Juventus Jueves 5 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Celta y Union Saint-Gilloise se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA .

y . Celta suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Union Saint-Gilloise suma 7 puntos tras vencer a Beveren, Cercle Brugge y H Be'er Sheva.