Dónde ver EN VIVO Celta vs. Union Saint-Gilloise por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Celta recibe a Union Saint-Gilloise este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita reaccionar rápido en la fase de liga de la Europa League, porque arrancó el torneo con apenas tres puntos sobre nueve posibles. Enfrente tendrá a un Union Saint-Gilloise que llega lanzado y sin perder en lo que va del certamen continental.
Son cuatro fechas de la fase de liga y la tabla general empieza a marcar quién pelea por meterse entre los mejores y quién deberá jugarse todo en el repechaje. Para el equipo gallego, sumar de local ya no es una opción sino una necesidad.
La actualidad de ambos equipos
El Celta llega golpeado anímicamente después de caer 0-3 como visitante ante Rayo Vallecano. Antes había rescatado un empate sin goles frente a Betis y lo único positivo reciente fue el triunfo 2-1 sobre Celtic. En la fase de liga europea está 25° con apenas tres unidades, un arranque que lo obliga a ganar sí o sí en Balaídos si quiere meterse en la pelea.
El Union Saint-Gilloise, en cambio, llega con el envión de tres victorias seguidas. Viene de ganar 2-1 como visitante ante Beveren, después de haber goleado 5-2 de local a Cercle Brugge y 4-0 a Hapoel Be'er Sheva. Esa racha lo tiene sexto en la fase de liga con siete puntos, en zona de clasificación directa y con argumentos para jugar de igual a igual lejos de Bélgica.
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Levski Sofia vs. Jagiellonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Anderlecht vs. Red Bull
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Real Sociedad vs. Lyon
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Nijmegen vs. Omonia
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Lillestroem vs. Viktoria
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Crystal Palace vs. Hoffenheim
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Sparta vs. Bournemouth
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Milan vs. Ferencvaros
|Jueves 5 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Ararat
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Hapoel vs. OFI Crete
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Zagreb
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Benfica vs. Lech Poznan
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sturm Graz vs. NK Celje
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Celtic vs. Beşiktaş
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Leverkusen vs. Marseille
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|AZ Alkmaar vs. Juventus
|Jueves 5 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Celta y Union Saint-Gilloise se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN USA.
- Celta suma 3 puntos en el torneo.
- Union Saint-Gilloise suma 7 puntos tras vencer a Beveren, Cercle Brugge y H Be'er Sheva.