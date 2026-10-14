Dónde ver EN VIVO Hoffenheim vs. Beşiktaş por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş visita a Hoffenheim este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

Hoffenheim llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Beşiktaş tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Hoffenheim perdió 2-3 como local ante Hamburg en la fecha anterior. Hoffenheim está 29° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Elversberg.

En su último compromiso, Beşiktaş ganó 2-1 como local ante Kocaelispor. El conjunto marcha 3° con 3 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Amed.

El historial entre Hoffenheim y Beşiktaş

Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 empate.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 27/07/2016 Hoffenheim vs. Beşiktaş 0-0 Club Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Torreense vs. Sunderland Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lyon vs. Crystal Palace Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 NK Celje vs. Omonia Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Leverkusen Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Red Bull vs. Milan Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 AZ Alkmaar vs. Hapoel Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sparta vs. Lillestroem Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Rennes vs. OFI Crete Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Benfica vs. Celtic Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celta vs. Juventus Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Marseille vs. Olympiacos Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Nijmegen vs. Levski Sofia Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Ararat Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Zagreb vs. Anderlecht Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Ferencvaros vs. Viktoria Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Sturm Graz Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por Claro Sports .

. Hoffenheim suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Beşiktaş suma 3 puntos en el torneo.