Dónde ver EN VIVO Hoffenheim vs. Beşiktaş por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Beşiktaş visita a Hoffenheim este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.
Hoffenheim llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Beşiktaş tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Claro Sports
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 5
La actualidad de ambos equipos
Hoffenheim perdió 2-3 como local ante Hamburg en la fecha anterior. Hoffenheim está 29° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Elversberg.
En su último compromiso, Beşiktaş ganó 2-1 como local ante Kocaelispor. El conjunto marcha 3° con 3 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Amed.
El historial entre Hoffenheim y Beşiktaş
Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 empate.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/07/2016
|Hoffenheim vs. Beşiktaş
|0-0
|Club Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Torreense vs. Sunderland
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lyon vs. Crystal Palace
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|NK Celje vs. Omonia
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Leverkusen
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Red Bull vs. Milan
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|AZ Alkmaar vs. Hapoel
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sparta vs. Lillestroem
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Rennes vs. OFI Crete
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Benfica vs. Celtic
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celta vs. Juventus
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Marseille vs. Olympiacos
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Nijmegen vs. Levski Sofia
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Ararat
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Zagreb vs. Anderlecht
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Ferencvaros vs. Viktoria
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Sturm Graz
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Claro Sports.
- Hoffenheim suma 0 puntos en el torneo.
- Beşiktaş suma 3 puntos en el torneo.