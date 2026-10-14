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Dónde ver EN VIVO Hoffenheim vs. Beşiktaş por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

HOFF vs. Beşiktaş, Europa League
HOFF vs. Beşiktaş, Europa League

Beşiktaş visita a Hoffenheim este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

Hoffenheim llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Beşiktaş tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Hoffenheim perdió 2-3 como local ante Hamburg en la fecha anterior. Hoffenheim está 29° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Elversberg.

En su último compromiso, Beşiktaş ganó 2-1 como local ante Kocaelispor. El conjunto marcha 3° con 3 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Amed.

El historial entre Hoffenheim y Beşiktaş

Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 empate.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
27/07/2016Hoffenheim vs. Beşiktaş0-0Club Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Torreense vs. SunderlandJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Union Saint-Gilloise vs. Real SociedadJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lyon vs. Crystal PalaceJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
NK Celje vs. OmoniaJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. LeverkusenJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Red Bull vs. MilanJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
AZ Alkmaar vs. HapoelJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Sparta vs. LillestroemJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Rennes vs. OFI CreteJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Benfica vs. CelticJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Celta vs. JuventusJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Marseille vs. OlympiacosJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Nijmegen vs. Levski SofiaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AraratJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Zagreb vs. AnderlechtJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Ferencvaros vs. ViktoriaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. Sturm GrazJueves 15 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Hoffenheim y Beşiktaş se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Claro Sports.
  • Hoffenheim suma 0 puntos en el torneo.
  • Beşiktaş suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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