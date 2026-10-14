Dónde ver EN VIVO Torreense vs. Sunderland por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

El jueves 15 de octubre, el Estadio Dr. Magalhães Pessoa recibe un cruce de la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League, con Sunderland como candidato pero sin margen para relajarse.
Los dos equipos arrancaron con triunfo en la fase de liga y llegan con 3 puntos, así que un resultado positivo los deja bien ubicados antes de que el certamen se complique.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Disney+ Premium Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 12
La actualidad de ambos equipos
Torreense viene de un traspié 0-1 como visitante ante Tondela que cortó una racha positiva. Antes de eso había ganado 2-1 afuera y empatado sin goles de local, así que el equipo portugués alterna partidos sólidos con bajones, algo que deberá corregir si quiere sostener el envión que mostró en su debut europeo.
Sunderland llega golpeado después de perder 0-2 en casa ante Brighton, y unos días antes había sufrido una goleada 5-3 ante Manchester City que dejó varias dudas atrás. Sin embargo, en su presentación europea había ganado 1-0 de local frente al AZ, lo que confirma que el equipo inglés rinde distinto según la competencia y necesita recuperar esa versión para no repetir los tropiezos domésticos.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lyon vs. Crystal Palace
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|NK Celje vs. Omonia
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lech Poznan vs. Leverkusen
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Red Bull vs. Milan
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|AZ Alkmaar vs. Hapoel
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Sparta vs. Lillestroem
|Jueves 15 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Hoffenheim vs. Beşiktaş
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Rennes vs. OFI Crete
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Benfica vs. Celtic
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Celta vs. Juventus
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Marseille vs. Olympiacos
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Nijmegen vs. Levski Sofia
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Jagiellonia vs. Ararat
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Zagreb vs. Anderlecht
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Ferencvaros vs. Viktoria
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bournemouth vs. Sturm Graz
|Jueves 15 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico.
- Torreense suma 3 puntos en el torneo.
- Sunderland suma 3 puntos en el torneo.