Dónde ver EN VIVO Torreense vs. Sunderland por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre, el Estadio Dr. Magalhães Pessoa recibe un cruce de la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League, con Sunderland como candidato pero sin margen para relajarse.

Los dos equipos arrancaron con triunfo en la fase de liga y llegan con 3 puntos, así que un resultado positivo los deja bien ubicados antes de que el certamen se complique.

Horario del partido

México (CDMX): 10:45 hs

10:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 13:45 hs

13:45 hs Colombia: 11:45 hs

11:45 hs Perú: 11:45 hs

11:45 hs Chile: 13:45 hs

13:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Torreense viene de un traspié 0-1 como visitante ante Tondela que cortó una racha positiva. Antes de eso había ganado 2-1 afuera y empatado sin goles de local, así que el equipo portugués alterna partidos sólidos con bajones, algo que deberá corregir si quiere sostener el envión que mostró en su debut europeo.

Sunderland llega golpeado después de perder 0-2 en casa ante Brighton, y unos días antes había sufrido una goleada 5-3 ante Manchester City que dejó varias dudas atrás. Sin embargo, en su presentación europea había ganado 1-0 de local frente al AZ, lo que confirma que el equipo inglés rinde distinto según la competencia y necesita recuperar esa versión para no repetir los tropiezos domésticos.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lyon vs. Crystal Palace Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 NK Celje vs. Omonia Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Leverkusen Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Red Bull vs. Milan Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 AZ Alkmaar vs. Hapoel Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Sparta vs. Lillestroem Jueves 15 de octubre 10:45 13:45 18:45 Hoffenheim vs. Beşiktaş Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Rennes vs. OFI Crete Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Benfica vs. Celtic Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celta vs. Juventus Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Marseille vs. Olympiacos Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Nijmegen vs. Levski Sofia Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Ararat Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Zagreb vs. Anderlecht Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Ferencvaros vs. Viktoria Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Sturm Graz Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico .

. Torreense suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Sunderland suma 3 puntos en el torneo.