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Europa League

Dónde ver EN VIVO Torreense vs. Sunderland por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Torreense vs. Sunderland, Europa League
Torreense vs. Sunderland, Europa League

El jueves 15 de octubre, el Estadio Dr. Magalhães Pessoa recibe un cruce de la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League, con Sunderland como candidato pero sin margen para relajarse.

Los dos equipos arrancaron con triunfo en la fase de liga y llegan con 3 puntos, así que un resultado positivo los deja bien ubicados antes de que el certamen se complique.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Torreense viene de un traspié 0-1 como visitante ante Tondela que cortó una racha positiva. Antes de eso había ganado 2-1 afuera y empatado sin goles de local, así que el equipo portugués alterna partidos sólidos con bajones, algo que deberá corregir si quiere sostener el envión que mostró en su debut europeo.

Sunderland llega golpeado después de perder 0-2 en casa ante Brighton, y unos días antes había sufrido una goleada 5-3 ante Manchester City que dejó varias dudas atrás. Sin embargo, en su presentación europea había ganado 1-0 de local frente al AZ, lo que confirma que el equipo inglés rinde distinto según la competencia y necesita recuperar esa versión para no repetir los tropiezos domésticos.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Union Saint-Gilloise vs. Real SociedadJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lyon vs. Crystal PalaceJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
NK Celje vs. OmoniaJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. LeverkusenJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Red Bull vs. MilanJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
AZ Alkmaar vs. HapoelJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Sparta vs. LillestroemJueves 15 de octubre10:4513:4518:45
Hoffenheim vs. BeşiktaşJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Rennes vs. OFI CreteJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Benfica vs. CelticJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Celta vs. JuventusJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Marseille vs. OlympiacosJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Nijmegen vs. Levski SofiaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AraratJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Zagreb vs. AnderlechtJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Ferencvaros vs. ViktoriaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. Sturm GrazJueves 15 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Torreense y Sunderland se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico.
  • Torreense suma 3 puntos en el torneo.
  • Sunderland suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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