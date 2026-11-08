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Dónde ver EN VIVO Sunderland vs. Chelsea por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland vs. Chelsea, Premier League
Sunderland vs. Chelsea, Premier League

Sunderland recibe a Chelsea este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland está último, con cinco puntos en nueve fechas, y necesita algo más que un buen partido para salir del pozo. Enfrente tiene a un Chelsea que pelea arriba y que no perdona cuando le dan espacios.

Para el local es una final anticipada contra el descenso, mientras que el Chelsea quiere afirmarse en la pelea por los puestos de Champions. La distancia en la tabla es enorme y eso también se nota en el presente futbolístico de ambos.

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La actualidad de ambos equipos

El Sunderland llega golpeado tras caer 0-2 de local frente al Dinamo Zagreb y también perdió en su visita a Coventry por 1-3. El único consuelo reciente fue el triunfo 3-2 ante Brentford, pero con apenas 5 puntos en 9 fechas el equipo está último en la tabla y la necesidad de sumar es total.

El Chelsea, en cambio, llega entonado después de golear 2-0 al Manchester United de local. Antes había igualado 1-1 como visitante ante Liverpool y venía de perder 0-2 con el Spurs, así que el triunfo reciente le vino bien para afirmarse en la cuarta posición con 16 unidades.

El historial entre Sunderland y Chelsea

El historial entre ambos tiene 115 antecedentes y el Chelsea saca ventaja clara: 57 victorias contra 39 del Sunderland y 19 empates. En goles también manda el Chelsea, con 213 contra 173.

En los enfrentamientos más recientes hubo paridad: el Sunderland ganó 2-1 en el último cruce de mayo de 2026 y también se impuso 2-1 como visitante en octubre de 2025. Antes de eso, el Chelsea había goleado 5-1 en 2017, aunque la historia reciente muestra que el Sunderland le puede competir cuando se enfrentan.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/05/2026Sunderland vs. Chelsea2-1Premier League
25/10/2025Chelsea vs. Sunderland1-2Premier League
21/05/2017Chelsea vs. Sunderland5-1Premier League
14/12/2016Sunderland vs. Chelsea0-1Premier League
07/05/2016Sunderland vs. Chelsea3-2Premier League
19/12/2015Chelsea vs. Sunderland3-1Premier League
24/05/2015Chelsea vs. Sunderland3-1Premier League
29/11/2014Sunderland vs. Chelsea0-0Premier League
19/04/2014Chelsea vs. Sunderland1-2Premier League
17/12/2013Sunderland vs. Chelsea2-1League Cup

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Ipswich Town vs. BournemouthDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. LiverpoolDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Brighton vs. BrentfordDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Manchester United vs. Aston VillaDomingo 8 de noviembre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Sunderland suma 5 puntos en el torneo.
  • Chelsea suma 16 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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