Dónde ver EN VIVO Sunderland vs. Chelsea por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Chelsea este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland está último, con cinco puntos en nueve fechas, y necesita algo más que un buen partido para salir del pozo. Enfrente tiene a un Chelsea que pelea arriba y que no perdona cuando le dan espacios.

Para el local es una final anticipada contra el descenso, mientras que el Chelsea quiere afirmarse en la pelea por los puestos de Champions. La distancia en la tabla es enorme y eso también se nota en el presente futbolístico de ambos.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland llega golpeado tras caer 0-2 de local frente al Dinamo Zagreb y también perdió en su visita a Coventry por 1-3. El único consuelo reciente fue el triunfo 3-2 ante Brentford, pero con apenas 5 puntos en 9 fechas el equipo está último en la tabla y la necesidad de sumar es total.

El Chelsea, en cambio, llega entonado después de golear 2-0 al Manchester United de local. Antes había igualado 1-1 como visitante ante Liverpool y venía de perder 0-2 con el Spurs, así que el triunfo reciente le vino bien para afirmarse en la cuarta posición con 16 unidades.

El historial entre Sunderland y Chelsea

El historial entre ambos tiene 115 antecedentes y el Chelsea saca ventaja clara: 57 victorias contra 39 del Sunderland y 19 empates. En goles también manda el Chelsea, con 213 contra 173.

En los enfrentamientos más recientes hubo paridad: el Sunderland ganó 2-1 en el último cruce de mayo de 2026 y también se impuso 2-1 como visitante en octubre de 2025. Antes de eso, el Chelsea había goleado 5-1 en 2017, aunque la historia reciente muestra que el Sunderland le puede competir cuando se enfrentan.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Sunderland vs. Chelsea 2-1 Premier League 25/10/2025 Chelsea vs. Sunderland 1-2 Premier League 21/05/2017 Chelsea vs. Sunderland 5-1 Premier League 14/12/2016 Sunderland vs. Chelsea 0-1 Premier League 07/05/2016 Sunderland vs. Chelsea 3-2 Premier League 19/12/2015 Chelsea vs. Sunderland 3-1 Premier League 24/05/2015 Chelsea vs. Sunderland 3-1 Premier League 29/11/2014 Sunderland vs. Chelsea 0-0 Premier League 19/04/2014 Chelsea vs. Sunderland 1-2 Premier League 17/12/2013 Sunderland vs. Chelsea 2-1 League Cup

Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Ipswich Town vs. Bournemouth Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Liverpool Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Brighton vs. Brentford Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Manchester United vs. Aston Villa Domingo 8 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League. El partido se transmitirá por FOX One .

. Sunderland suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Chelsea suma 16 puntos en el torneo.