Dónde ver EN VIVO Sunderland vs. Chelsea por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Sunderland recibe a Chelsea este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland está último, con cinco puntos en nueve fechas, y necesita algo más que un buen partido para salir del pozo. Enfrente tiene a un Chelsea que pelea arriba y que no perdona cuando le dan espacios.
Para el local es una final anticipada contra el descenso, mientras que el Chelsea quiere afirmarse en la pelea por los puestos de Champions. La distancia en la tabla es enorme y eso también se nota en el presente futbolístico de ambos.
La actualidad de ambos equipos
El Sunderland llega golpeado tras caer 0-2 de local frente al Dinamo Zagreb y también perdió en su visita a Coventry por 1-3. El único consuelo reciente fue el triunfo 3-2 ante Brentford, pero con apenas 5 puntos en 9 fechas el equipo está último en la tabla y la necesidad de sumar es total.
El Chelsea, en cambio, llega entonado después de golear 2-0 al Manchester United de local. Antes había igualado 1-1 como visitante ante Liverpool y venía de perder 0-2 con el Spurs, así que el triunfo reciente le vino bien para afirmarse en la cuarta posición con 16 unidades.
El historial entre Sunderland y Chelsea
El historial entre ambos tiene 115 antecedentes y el Chelsea saca ventaja clara: 57 victorias contra 39 del Sunderland y 19 empates. En goles también manda el Chelsea, con 213 contra 173.
En los enfrentamientos más recientes hubo paridad: el Sunderland ganó 2-1 en el último cruce de mayo de 2026 y también se impuso 2-1 como visitante en octubre de 2025. Antes de eso, el Chelsea había goleado 5-1 en 2017, aunque la historia reciente muestra que el Sunderland le puede competir cuando se enfrentan.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Sunderland vs. Chelsea
|2-1
|Premier League
|25/10/2025
|Chelsea vs. Sunderland
|1-2
|Premier League
|21/05/2017
|Chelsea vs. Sunderland
|5-1
|Premier League
|14/12/2016
|Sunderland vs. Chelsea
|0-1
|Premier League
|07/05/2016
|Sunderland vs. Chelsea
|3-2
|Premier League
|19/12/2015
|Chelsea vs. Sunderland
|3-1
|Premier League
|24/05/2015
|Chelsea vs. Sunderland
|3-1
|Premier League
|29/11/2014
|Sunderland vs. Chelsea
|0-0
|Premier League
|19/04/2014
|Chelsea vs. Sunderland
|1-2
|Premier League
|17/12/2013
|Sunderland vs. Chelsea
|2-1
|League Cup
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Ipswich Town vs. Bournemouth
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Liverpool
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Brighton vs. Brentford
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Manchester United vs. Aston Villa
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Sunderland y Chelsea se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Sunderland suma 5 puntos en el torneo.
- Chelsea suma 16 puntos en el torneo.