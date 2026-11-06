El sorpresivo equipo al que mandaron a Juan Riquelme Angulo

Tras pocos partidos en el Sunderland de Inglaterra, al delantero ecuatoriano Juan Riquelme Angulo lo mandaron a sorpresivo club.

Juan Riquelme Angulo dio el salto de Independiente del Valle a la Premier League con el Sunderland, pero tras pocos partidos protagoniza una inesperada decisión. El delantero ecuatoriano fue enviado a insólito equipo.

Sin embargo, para este fin de semana Juan Riquelme Angulo fue enviado a la categoría Sub 21 del Sunderland, que enfrentará al Blackburn. La decisión representa un giro inesperado después de las declaraciones de Le Bris sobre el papel que tendría el atacante ecuatoriano en el primer equipo.

El propio entrenador Regis Le Bris había confirmado que Angulo sería el tercer delantero del Sunderland para la temporada. “Él ocupará esta posición de tercer delantero. Creo que es importante estar a la altura de las exigencias de esta posición”, explicó el técnico francés, pero ahora fue enviado a la división inferior.

El Sunderland pagó aproximadamente ocho millones de dólares a Independiente del Valle en septiembre de 2026 por el fichaje del delantero. Aún así, la inversión no presiona al Sunderland y lo dejaron fuera del primer equipo.

La situación también mantiene pendiente a la Selección de Ecuador, donde Marcelo Gallardo lo proyectaba como una alternativa generacional para Enner Valencia y una opción junto a Jordy Caicedo y Kevin Rodríguez, algo que se aleja tras ser relegado al club juvenil.

El contrato de Juan Riquelme Angulo con Sunderland

Juan Riquelme Angulo tiene con Sunderland un contrato hasta 2031. El ecuatoriano firmó un acuerdo largo y se espera que pueda ganarse una oportunidad en este año y seguir destacando para muy pronto dar ese salto de calidad.

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En resumen

Decepción en su aventura europea: Apenas semanas después de haber dado el gran salto desde Independiente del Valle hacia Inglaterra por 8 millones de dólares, el joven delantero ecuatoriano Juan Riquelme Angulo sufrió un inesperado revés en el Sunderland al ser relegado a la categoría Sub-21 para el partido de este fin de semana frente al Blackburn.

Giro de guion del entrenador: La decisión tomó por sorpresa a la prensa y a los aficionados, ya que el propio director técnico del primer equipo, Regis Le Bris, había garantizado recientemente que el ecuatoriano ocuparía el puesto de tercer delantero en la plantilla principal de la Championship.

La decisión tomó por sorpresa a la prensa y a los aficionados, ya que el propio director técnico del primer equipo, Regis Le Bris, había garantizado recientemente que el ecuatoriano ocuparía el puesto de tercer delantero en la plantilla principal de la Championship. Golpe a sus aspiraciones en La Tri: Este repentino descenso a las divisiones juveniles frena de golpe la proyección internacional de Angulo, quien estaba siendo monitoreado de cerca por Marcelo Gallardo para integrarlo a la Selección de Ecuador como el recambio generacional natural de Enner Valencia y competencia directa para Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo.