Alineaciones de Sunderland y Chelsea por la Premier League: formaciones probables

Sunderland recibe a Chelsea este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Stadium of Light. Sunderland viene de caer 1-3 ante Coventry y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Chelsea viene de ganarle 2-0 a Manchester United y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sunderland y Chelsea
Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Trai Hume, Nordi Mukiele, Kevin Danso, Reinildo Mandava, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Noah Sadiki, Thomas Meunier, Brian Brobbey, Nilson Angulo. DT: Régis Le Bris.
Chelsea (3-4-3): Mike Penders, Josh-Ko Acheampong, Wesley Fofana, Levi Colwill, Pedro Neto, Jordan Henderson, Roméo Lavia, Pep Chavarría, Estêvão, Morgan Rogers, Cole Palmer. DT: Xabi Alonso.
Bajas y ausentes de Sunderland y Chelsea
Sunderland:
- Habib Diarra (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Daniel Ballard (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Romaine Mundle (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
- Omar Alderete (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Chelsea:
- João Pedro (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Maxence Lacroix (lesión isquiotibial; vuelve a principios de enero de 2027)
- Emiliano Martínez (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Aaron Anselmino (ausencia; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Jorrel Hato (golpe; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo)
- Reece James (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)
La previa de Sunderland y Chelsea: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España
- Estadio: Stadium of Light
- Historial: 115 cruces — Sunderland ganó 39, Chelsea ganó 57 y empataron 19
- Último antecedente: 24/05/2026: Sunderland 2-1 Chelsea
- Próximo partido de Sunderland: vs. Aston Villa, sábado 21 de noviembre
- Próximo partido de Chelsea: vs. Leeds, sábado 21 de noviembre