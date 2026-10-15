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Europa League

Dónde ver EN VIVO Zagreb vs. Anderlecht por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Zagreb y Anderlecht se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Zagreb vs. Anderlecht, Europa League
Zagreb vs. Anderlecht, Europa League

Zagreb recibe a Anderlecht este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

Zagreb llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Anderlecht tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Zagreb perdió 1-2 como visitante ante Hajduk. El conjunto marcha 20° con 1 punto. Antes ganó 4-0 como visitante ante Vukovar.

Anderlecht viene de ganar 2-1 como visitante ante Cercle Brugge. El equipo ocupa el puesto 23 con 0 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Reims.

El historial entre Zagreb y Anderlecht

Zagreb y Anderlecht se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Zagreb, 1 de Anderlecht y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/12/2018Zagreb vs. Anderlecht0-0UEFA Europa League
04/10/2018Anderlecht vs. Zagreb0-2UEFA Europa League
02/12/2009Anderlecht vs. Zagreb0-1UEFA Europa League
17/09/2009Zagreb vs. Anderlecht0-2UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Hoffenheim vs. BeşiktaşJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Rennes vs. OFI CreteJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Benfica vs. CelticJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Celta vs. JuventusJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Marseille vs. OlympiacosJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Nijmegen vs. Levski SofiaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Jagiellonia vs. AraratJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Ferencvaros vs. ViktoriaJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Bournemouth vs. Sturm GrazJueves 15 de octubre13:0016:0021:00
Union Saint-Gilloise vs. HapoelJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
Lech Poznan vs. SunderlandJueves 22 de octubre10:4513:4518:45
NK Celje vs. Red BullJueves 22 de octubre13:0016:0021:00
Lillestroem vs. Real SociedadJueves 22 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Zagreb y Anderlecht se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico.
  • Zagreb suma 1 punto en el torneo.
  • Anderlecht suma 0 puntos tras vencer a Cercle Brugge, Reims y ZW.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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