Dónde ver EN VIVO Zagreb vs. Anderlecht por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Zagreb y Anderlecht se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Zagreb recibe a Anderlecht este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

Zagreb llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Anderlecht tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Zagreb perdió 1-2 como visitante ante Hajduk. El conjunto marcha 20° con 1 punto. Antes ganó 4-0 como visitante ante Vukovar.

Anderlecht viene de ganar 2-1 como visitante ante Cercle Brugge. El equipo ocupa el puesto 23 con 0 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Reims.

El historial entre Zagreb y Anderlecht

Zagreb y Anderlecht se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Zagreb, 1 de Anderlecht y 1 empate.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/12/2018 Zagreb vs. Anderlecht 0-0 UEFA Europa League 04/10/2018 Anderlecht vs. Zagreb 0-2 UEFA Europa League 02/12/2009 Anderlecht vs. Zagreb 0-1 UEFA Europa League 17/09/2009 Zagreb vs. Anderlecht 0-2 UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Hoffenheim vs. Beşiktaş Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Rennes vs. OFI Crete Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Benfica vs. Celtic Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Celta vs. Juventus Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Marseille vs. Olympiacos Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Nijmegen vs. Levski Sofia Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Jagiellonia vs. Ararat Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Ferencvaros vs. Viktoria Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bournemouth vs. Sturm Graz Jueves 15 de octubre 13:00 16:00 21:00 Union Saint-Gilloise vs. Hapoel Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lech Poznan vs. Sunderland Jueves 22 de octubre 10:45 13:45 18:45 NK Celje vs. Red Bull Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lillestroem vs. Real Sociedad Jueves 22 de octubre 13:00 16:00 21:00

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En síntesis