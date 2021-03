Qué canal transmite Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund por la Copa de Alemania

¡Partidazo en Alemania! Borussia Dortmund y Borussia Mönchengladbach se enfrentan HOY martes 2 de marzo por los cuartos de final de la DFB Pokal. El encuentro se llevará a cabo en el Borussia-Park y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en Sudamérica por DIRECTV Sports.

Habrá clásico de Borussias para definir el pase a las semifinales de la Copa de Alemania. El Dortmund remontó su mal pasaje y obtuvo tres victorias consecutivas con al menos 3 goles por partido, incluyendo el triunfo ante el Sevilla por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. En la previa a Der Klassiker vs. Bayern Múnich, las abejas intentarán seguir en subida.

Por otro lado, el Gladbach no puede llegar en peor momento: perdió cuatro de sus últimos cinco partidos y sigue cayendo posiciones en la Bundesliga. Como si fuera poco, el clima no es el mejor para este compromiso, ya que el entrenador de los Potros Marco Rose, dirigirá al Borussia Dortmund a partir de la próxima temporada y los hinchas no se lo tomaron de la mejor manera. Será un partido con todos los condimentos.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund?

El partido de Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund por la DFB Pokal será este martes 2 de marzo en el Borussia-Park.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 20:45 horas por Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Argentina: 16:45 horas por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports

Uruguay: 16:45 horas por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports

Chile: 16:45 horas por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports

Brasil: 16:45 horas por GUIGO, ESPN Brasil

Paraguay: 16:45 horas por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports

Venezuela: 15:45 horas por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports

Bolivia: 15:45 horas por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports

Ecuador: 14:45 horas por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports

Colombia: 14:45 horas por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports

Perú: 14:45 horas por DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports

México: 13:45 horas por ESPN Play Norte, ESPN Norte

Estados Unidos: 11:45 PT/ 14:45 ET por ESPN Deportes

