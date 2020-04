El plan de UEFA para que la final de la Champions sea el 29 de agosto

La pandemia del coronavirus ha hecho un caos en todos los asuntos que ya estaban agendados para 2020 que te puedas imaginar. Sí, entre ellos las competencias de fútbol, donde la mayoría han sido suspendidas por tiempo indeterminado y algunas han sido directamente canceladas. Hoy en Europa, donde se habla que la cuarentena obligatoria podría seguir hasta julio, se barajan muchas opciones.

"El 3 de agosto debe estar todo acabado, tanto Champions como Europa League. La situación es extraordinaria. Podremos jugar en las mismas fechas que los campeonatos locales, a la misma hora, debemos ser flexibles. Si la crisis se detiene, empezaremos antes", anunció Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, hace unas semanas. Sí, realmente una fecha insólita. Este jueves, doce días después, la opción principal habría cambiado.

Según informó en las últimas horas la BBC, desde el ente madre del fútbol europeo piensan que la final de la Champions League podría ser el domingo 29 de agosto. Lógicamente, la sede no cambiaría: el Ataturk Olimpiyat de Estambul, Turquía. Sería tres meses de lo que estaba previsto cuando empezó el año: incialmente estaba planeada para el 30 de mayo. Mientras tanto, la definición de la Europa League sería el miércoles 26 de agosto en el Arena Gdansk, Polonia.

Además, para acelerar los tiempos, el plan de la UEFA sería jugar a partido único las eliminatorias de los cuartos de final y de la semifinales. Una alternativa si no se pudiesen llegar a completar el formato de doble partido como estaba diagramado. Cabe recordar que todavía quedaban disputarse cuatro definiciones de los octavos de final: Real Madrid vs. Manchester City (1-2), Napoli vs. Barcelona (1-1), Chelsea vs. Bayern Múnich (0-3) y Lyon vs. Juventus (1-0).

La última palabra podría darse el próximo jueves 23 de abril. Sí, en una semana exacta. Para esa fecha, la UEFA tiene planea una videollamada donde se reunirán las más altas autoridades y discutirán cómo acabará la temporada. Obviamente, todo parece indicar que estará sujeto a las decisiones de cada confederación europea, que a su vez dependen de las polícias nacionales de cada gobierno.

