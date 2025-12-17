Sigue la persecución contra Luis Díaz y el Bayern: La nueva sanción que les puso la UEFA

Cuando todo parecía alegría porque la sanción de tres partidos a Luis Díaz estaba a punto de acabarse en la Champions League, solo le falta un encuentro, la persecución contra Bayern Múnich continúa con una nueva sanción por parte de la UEFA. ¡A los detalles!

Todo empezó cuando ‘Lucho’ Díaz recibió una dura sanción de tres fechas por la expulsión que tuvo tras la patada contra el lateral del PSG Achraf Hakimi el 4 de noviembre. La palabra exageración dijo presente y ya sin el extremo colombiano en cancha llegaron otras dos sanciones para Bayern Múnich.

Los primeros dos partidos sin Luis Díaz en la fase de la liga de la Champions League 2025-26 dejaron un saldo de una derrota contra Arsenal por 3-1 en condición de visitante y una victoria 3-1 ante Sporting Lisboa. En ambos encuentros, se presentaron hechos que terminaron siendo sanción para Bayern Múnich.

La nueva sanción de la UEFA para el Bayern Múnich de Luis Díaz y compañía

Luis Díaz recibió tres fechas de sanción en la Champions. (Foto: Getty Images)

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió sancionar a Bayern Múnich con el cierre parcial del estadio Allianz Arena en los sectores 111 a 114 durante el próximo partido de la Champions League ante Union Saint-Gilloise del 21 de enero de 2026 a las 3:00 P.M. por el encendido de fuegos artificiales. Además, el equipo de ‘Lucho’ Díaz y compañía también recibió una multa de €30.000 euros por este hecho y de €16.000 por bloquear las vías públicas.

La otra sanción que recibió Bayern Múnich en la Champions League

Como si no hubiera sido suficiente con los castigos que recibió por los hechos ocurridos contra Sporting Lisboa, la UEFA también le comunicó a Bayern Múnich que recibió una sanción de €40.000 euros “por alteraciones del orden público y lanzamiento de objetos” y de €30.000 por “transmitir mensajes no aptos para un evento deportivo” en la derrota ante Arsenal del 26 de noviembre.

