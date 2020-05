Hasta ahora: la lista de equipos que quieren fichar a James Rodríguez

Aunque el colombiano no la pasa nada bien en el Real Madrid y su temporada con el equipo Merengue no ha sido nada destacada, a James Rodríguez no le hacen falta pretendientes que lo quieren sacar de la Casa Blanca. Cuando salió de allí (a jugar a préstamo con el Bayern Múnich) retomó su nivel y demostró que es un futbolista con mucha calidad para jugar en Europa.

Una ve se reanude LaLiga en España, empezará el conteo regresivo para la salida de James del Real Madrid. Al igual que hace tres años, las informaciones siguen abundando e indican que Jorge Mendes, agente del jugador, está rotando su hoja de vida por varios clubes para que se concrete su definitiva venta y ya no este más vinculado con el equipo de Zinedine Zidane. Por ahora, hay siete equipos con los que se ha vinculado el nombre del astro cafetero.

Premier League de Inglaterra:

Everton

Newcastle

Manchester United

Serie A de Italia

Juventus

Napoli

LaLiga de España:

Atlético de Madrid

MLS de Estados Unidos:

Inter de Miami CF

Lee También