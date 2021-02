"El clásico es nuestro": el orgulloso mensaje de James tras vencer al Liverpool

Desde 1999, el Everton no sabía lo que era una victoria contra Liverpool en el estadio de Anfield, pero no hay racha que no termine y, este sábado, la larga sequía de los 'Toffees' se terminó con la gran victoria 0-2 en la Premier League.

Una de las grandes figuras del partido fue James Rodríguez, quien asistió de gran manera a Richarlison para marcar el 0-1, apenas cuando iban dos minutos de partido, sorprendiendo así a todos los integrantes del cuadro red.

Si bien después de la anotación el Everton se replegó para aguantar el resultado, James también hizo parte del esquema defensivo y colaboró en la marca, aunque no se pudo destacar mucho más y a los 60 minutos fue reemplazado.

Al final del partido, todos los dirigidos por Carlo Ancelotti ya que fue una victoria muy importante. Primero porque se siguen acercando a los puestos de clasificación a torneos de Europa y, segundo, por lo que significó para el hincha esta victoria.

Y así se lo hicieron sentir en las redes sociales ya que James publicó un mensaje en el que dijo: "El clásico de Merseyside es nuestro", en inglés, y todos los fanáticos del Everton estallaron por el mensaje y le dejaron muchos comentarios positivos.

Lee También