Vincent Kompany le da malas noticias a Néstor Lorenzo sobre el futuro inmediato Luis Díaz

Néstor Lorenzo y Colombia se alistan para una doble Fecha FIFA con partidos de peso. La última antes del Mundial y donde se quiere al mejor Luis Dáiz para medir fuerzas ante Francia y Croacia. Eso sí, de momento genera algo de preocupación las palabras de Vincent Kompany sobre las próximas semanas del cafetero en Bayern Múnich. No habrá descanso o concesiones.

“Si analizo la situación objetivamente, quizás haya dos jugadores con menos ritmo porque hemos tenido menos partidos. Eso cambiará en las próximas tres o cuatro semanas. No me preocupa el estado físico de nuestros chicos. Están listos, nos hemos preparado mentalmente para la próxima serie de partidos entre semana, además de los de la selección nacional, y tenemos muchas ganas”, respondía el DT al ser consultado por las posibles rotaciones para nombres como Luis Díaz, Harry Kane o Michael Olise.

Por lo escuchados en Kompany, todo indica que hasta liquidar la Bundesliga parece que no tendrá mucho descanso el cafetero. Hablamos del tercer jugador con más partidos de la campaña en el club. La buena noticia para Lucho pasa por que puede casi ganar el título antes de la Fecha FIFA. Saca una ventaja de 9 puntos al Borussia Dortmund cuando quedan 30 unidades en juego.

Los números del desgaste y compromiso de Díaz no mienten. Luis acumula lleva 2826 minutos en 34 partidos jugados en esta campaña solo con los Alemanes. Apenas lo superan Michael Olise con un total de 2858 minutos y Harry Kane con 3004. El Guajiro empata con Jonathan Tah (34 encuentros) en cuanto a un total de partidos jugados a nivel individual y donde Olise con 36 como Harry Kane con 37 marcan la punta.

Kompany descartó descanso para Luis Díaz en las próximas semanas: GETTY

Kompany dejó en claro que no pondrá en riesgo a sus estrellas. Bayern sigue vivo en tres torneos y es candidato a todo. Afirma que hay descansos pactados, si todo sigue su curso, para el mes de abril: “Es más trabajo para mí como entrenador, pero también facilita las cosas porque los chicos saben que su momento llegará. Hemos llegado donde estamos hoy y la confianza es tan alta como antes”.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Luis Díaz acumula un total de 2826 minutos en 34 partidos con el Bayern Múnich.

acumula un total de en 34 partidos con el Bayern Múnich. El entrenador Vincent Kompany descartó realizar rotaciones para el colombiano en las próximas semanas.

descartó realizar rotaciones para el colombiano en las próximas semanas. Colombia enfrentará a las selecciones de Francia y Croacia en la próxima fecha FIFA.

ver también Se arma la dupla de ataque de Colombia: así llegan Luis Suárez y Luis Díaz de cara al Mundial