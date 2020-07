"Quédese en el Real Madrid", el insólito consejo del 'Tino' Asprilla a James

James Rodríguez sigue a la espera de qué va a pasar con su futuro inmediato ya que el Real Madrid le está buscando una salida lo más pronto posible, debido a que el técnico Zinedine Zidane no cuenta con él y quiere aliviar sus finanzas sacando algunos de los 36 jugadores que hoy tiene en la plantilla.

Mientras tanto, son muchos los equipos que están sonando para comprar al colombiano, pero todavía no hay una oferta oficial confirmada y todo no pasa de ser un rumor. Pero todos están comentando de qué debería hacer James y uno de los que se atrevió a aconsejar al jugador fue Faustino Asprilla.

"Yo de James, después de todo lo que ha vivido, si están dando 35 millones les digo: 'mire, me quedó estos otros 6 meses aquí y que Zinedine (Zidane) me deje en la banca esos meses'. Así como Gareth Bale, yo leí que él dijo que se queda o si se va que le paguen los 70 millones de euros por dos años que le quedan. Yo de James hago lo mismo, me voy y ya con el pase en la mano es muy fácil y puedes escoger, porque ir a sacar 40 millones para el Real Madrid y el contrato de James, es difícil", dijo Asprilla, en comunicación con Blu Radio.

El exdelantero del Parma y Newcastle cree que James no se bajará el sueldo para jugar en otro club, no le yéndose a la Premier League o a la Serie A por menos de lo que gana en el equipo español (8 millones de euros por temporada).

"Yo estoy seguro que James, con lo que vivió este año, no se va a ir a ganar menos plata a ningún equipo, tiene que ser muy bobo. Por menos plata no se va al Inter, ni al Milan, ni al Manchester United", comentó.

Lee También