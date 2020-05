El primer sacrificio que debe hacer James para fichar con Atlético de Madrid

Siguen pasando los días y las informaciones sobre la salida de James Rodríguez del Real Madrid van en aumento. La última vez que pasó eso, hace tres años, el colombiano se terminó yendo a préstamo al Bayern Múnich y estuvo dos años jugando en la Bundesliga. Ahora está pasando lo mismo y lo más probable es que el equipo Merengue termine vendiendo al cafetero en la próxima apertura del mercado de transferencias.

Con la situación que vive James en el Madrid, bajo las órdenes de Zidane, muchos clubes han aparecido en el radar para llevarse al cucuteño. En Inglaterra ya han informado que clubes como Newcastle, Everton o Manchester United irían por él. En Italia, lo siguen vinculando con Juventus y Napoli. Sin embargo, en España afirman que él no se quiere ir de Madrid y le gustaría mudarse al equipo de en frente: el Atlético de Madrid.

Al parecer, el equipo de Diego Simeone colocaría todos los kilos sobre la mesa para inclinar el futuro de James y vestirlo con la camiseta Rojiblanca. Sin embargo, el club y su agente ya habrían tenido reuniones para ir concretando detalles de la negociación y hay una condición a la que debe acceder Rodríguez. Según el 'Diario Ok' de Madrid, al '10' le toca bajarse el sueldo para poder entrar en la plantilla Colchonera.

Según el medio español, Atlético no puede asumir la cifra que actualmente devenga el jugar en el Real Madrid que asciende a 8,5 millones de euros. De no ser así, 'Ok Diario' asevera que lo más probable es que James termine yendo a la Premier League donde sí le darían el gusto de mantenerle el salario e incluso mejorarlo. Desde hace rato, el Everton de Carlo Ancelotti lo quiere en sus filas.

