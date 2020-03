Messi, Suárez y compañía también cobrarán menos para hacer frente a la pandemia

Sin fútbol no hay ingresos para los clubes y esto fue lo que ha llevado a buscar la forma de paliar el déficit, en especial para no perjudicar a aquellos trabajadores que no están ni cerca de ganar un salario como el de los futbolistas.

En Alemania, por ejemplo, los futbolistas del Borussia Monchengladbach accedieron a rebajarse el salario voluntariamente, mientras que en Olympique de Lyon esto nació de una decisión unilateral de la directiva.

A un punto intermedio parece que se ha llegado en Barcelona, ya que, según avanzó el diario Sport, jugadores y directiva habrían llegado a un acuerdo para la reducción del salario de la plantilla.

La reunión la habrían mantenido el presidente Josep María Bartoméu y los capitanes del equipo: Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto y Gerard Piqué.

Según Sport, "la disposición de ambas partes (club y jugadores) a sido total". Tanto los directivos como los futbolistas han entendido que "se trata de una medida imprescindible en tiempos de crisis global".

Por el momento, la medida solo afectaría a la primera plantilla de fútbol. El resto de equipos de fútbol del club (femenino, filial, juveniles, etc.) y de secciones profesionales (baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey sobre patines) no se verían afectadas.

Lee También