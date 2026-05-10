El delantero del Athletic Club de Bilbao, que venía peleando con una pubalgia, debió ser reemplazado a los 34 minutos del partido frente al Valencia. A casi un mes del Mundial, en España saben que su presencia en la lista es una incógnita.

En tan solo 32 días estará rodando la pelota en el césped del Estadio Azteca, en lo que será el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección de México y su similar de Sudáfrica. Por lo que a esta altura todo tipo de lesión que surja en los jugadores puede atentar directamente en las chances para integrar las listas de los seleccionadores.

Durante el último tiempo brotaron varias. Las más trascendentales: Rodrygo Goes, Éder Militao, Hugo Ekitike, Serge Gnabry, Xavi Simons y Samu Omorodion, son solo algunos de ellos. De hecho, este último mencionado será uno de los ausentes confirmados en la Selección de España, que este 10 de mayo sumó una gran preocupación.

Se trata de Nico Williams, uno de los jugadores que hace rato se encuentra entre signos de pregunta en los apuntes de Luis de la Fuente, quien tras intentar dejar atrás sus problemas en el pubis (razón por la que se perdió 16 partidos en la temporada), este domingo, por un nuevo contratiempo físico, debió ser reemplazado a los 34 minutos del encuentro que estaba disputando con Athletic Club de Bilbao vs. Valencia.

El delantero de 23 años, al sentir la dolencia, se extendió sobre el campo de juego de San Mamés. Dos minutos más tarde, su hermano Iñaki ingresó en su lugar, mientras Ernesto Valverde, entrenador del equipo vasco, se arrimó a Nico para consolarlo, una señal que agrega dramatismo mientras se espera por el parte médico oficial.

El momento en el que Nico Williams acusó la dolencia que lo obligó a salir del campo de juego vs. Valencia. Getty Images.

Las otras dudas de España para la Copa del Mundo 2026

Luis de la Fuente tiene otras tres preocupaciones principales: Lamine Yamal, Mikel Merino y Rodri Hernández. El delantero del Barcelona ya quedó descartado para el resto de la temporada luego de lesionarse en el bíceps femoral de la pierna izquierda, molestia por la cual se cree que recién podrá estar a disposición para el segundo (Arabia Saudita) o tercer encuentro (Uruguay) de España en la Copa del Mundo 2026.

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En tanto que el jugador del Arsenal (el más complicado para estar) debió operarse por una fractura en el pie, motivo por el que no juega desde el 25 de enero, en tanto que el mediocampista del Manchester City, al que le costó volver tras la rotura de ligamentos en 2024, arrastra una dolencia inguinal que lo privó de decir presente en los cuatro compromisos más recientes del elenco de Pep Guardiola.

En síntesis