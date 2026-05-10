El arquero Gonzalo Valle podría ser una de las salidas sorpresa de Liga de Quito para el segundo semestre del año.

En Liga de Quito aseguran que habrá fichajes y salidas para el segundo semestre, y con algo de sorpresa dieron a conocer que uno de ellos sería Gonzalo Valle. El arquero ecuatoriano dejaría el fútbol ecuatoriano para tener su primera chance en el exterior.

Gonzalo Valle dejaría Liga de Quito luego del Mundial, la idea del agente es presentar ofertas del exterior. El arquero de hecho habría tenido una oferta de México pero debido a su problema con la justicia, esta no se concretó.

Tras las semifinales de la Copa Libertadores 2025, a Gonzalo Valle lo ubicaron en el Cruz Azul de México y en el Olympique de Marsella de Francia, sin embargo parece que todo quedó en rumores.

Gonzalo Valle es uno de los arqueros fijos que tiene la Selección de Ecuador junto a Hernán Galíndez, en caso de ir al Mundial su cotización subiría más de los 2 millones d edólares que hoy cuesta.

Si la salida de Gonzalo Valle se concreta, Liga de Quito buscará un nuevo arquero ya que Alexander Dompinguez no cuenta para ser titular y el ecuatoriano también está abierto a escuchar ofertas.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Gonzalo Valle – arquero de la Selección Ecuador. Foto: Getty

En resumen