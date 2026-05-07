Nombres como los de Harry Kane, Michael Olisé, Julián Alvarez, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, tendrán que hacer muy bien las cosas en el Mundial para arrebatarle el premio a alguno de los finalistas de la Champions.

Las semifinales de la UEFA Champions League no solo confirmaron a los dos equipos que pelearán el próximo 30 de mayo en el Arena Puskás de Budapest por la Orejona, sino también encaminaron a los que mejor llegarán a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá para ser coronados por France Football con el Balón de Oro 2026.

Con los resultados puestos, Harry Kane (que tiene todo dado para terminar siendo el goleador de la temporada de las 5 grandes ligas europeas), Michael Olisé y Julián Alvarez, salvo que sean determinantes en el Mundial, quedaron prácticamente sin chances para recibir el premio que condecora al mejor futbolista de la campaña.

Lo mismo con Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Raphinha y Erling Haaland, que comenzaron siendo candidatos, pero al diluirse su presencia en la Champions League perdieron bastante terreno. Principalmente el delantero francés que no sumará títulos con el Real Madrid (el Barça le sacó 11 puntos de ventaja en LaLiga a falta de 4 jornadas, además de también haber fracasado en la Copa del Rey y en la Supercopa de España).

¿Quiénes son los favoritos entonces? Con la final PSG vs. Arsenal que se vislumbra en el horizonte, quienes pican en punta son Ousmane Dembélé, que ya se llevó el premio en 2025, y su compañero Khvicha Kvaratskhelia, que se añadió a la discusión en el último tramo del curso, aunque tiene la gran contra de que no participará de la Copa Mundial con Georgia.

Ousmane Dembélé celebrando uno de sus tantos vs. Bayern Munich junto a Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia. Getty Images.

Dembélé, que debió pelear con varias lesiones musculares, registra 19 tantos y 10 asistencias en 36 partidos. En tanto que Kvaratskhelia de momento exhibe 18 gritos y 10 pases gol en 44 compromisos.

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La última vez que un jugador ganó dos veces consecutivas el Balón de Oro

El último en llevarse dos veces seguidas el Balón de Oro fue Lionel Messi, el máximo ganador del premio con 8, en las ediciones 2019 y 2021, dado que en 2020 se suspendió a causa del Coronavirus. Mientras que en años consecutivos fue Cristiano Ronaldo en 2016 y 2017. Por cierto, Leo llegó a levantarlo en cuatro años uno tras otro entre 2009 y 2012.

En síntesis