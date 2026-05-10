Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras el empate de Emelec

La jornada 13 de la LigaPro se acabó casi en su totalidad y parece que, otra vez, Independiente del Valle camina directo para ganar el título de campeón. Los ‘Rayados’ estiraron ventaja sobre sus seguidores.
Independiente del Valle le ganó 1-0 a Barcelona y estiró puntos sobre su rival directo y está 11 puntos sobre el segundo. U. Católica perdió contra Aucas y el negriazul también aprovechó la remontada de Aucas.
Liga de Quito debe jugar contra Mushuc Runa el lunes y en caso de una victoria saltará al 5to puesto de la tabla. Deportivo Cuenca y Orense también ganaron y siguen en la parte alta.
En el fondo, Manta FC sigue en el fondo con apenas 8 puntos, Delfín, Emelec, Técnico Universitario, Leones del Norte y Libertad de Loja completan la liguilla de descenso por ahora.
Tabla LigaPro
Así se juega la siguiente fecha de la LigaPro
- Liga de Quito vs. Técnico Universitario
- Barcelona vs. Aucas
- Manta vs. Emelec
- Macará vs. Independiente del Valle
- Guayaquil City vs. Orense
- Leones del Norte vs. Mushuc Runa
- Libertad vs. Deportivo Cuenca
- U. Católica vs. Delfín SC
En resumen
- Independiente del Valle venció 1-0 a Barcelona SC y aumentó su ventaja en la LigaPro.
- Liga de Quito escalará al quinto puesto de la tabla si derrota a Mushuc Runa.
- Manta FC permanece en el fondo de la clasificación con un total de 8 puntos.