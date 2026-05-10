Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras el empate de Emelec

Emelec no pasó del empate de local y tras una fecha más Independiente del Valle estiró su ventaja sobre el resto.

La jornada 13 de la LigaPro se acabó casi en su totalidad y parece que, otra vez, Independiente del Valle camina directo para ganar el título de campeón. Los ‘Rayados’ estiraron ventaja sobre sus seguidores.

Independiente del Valle le ganó 1-0 a Barcelona y estiró puntos sobre su rival directo y está 11 puntos sobre el segundo. U. Católica perdió contra Aucas y el negriazul también aprovechó la remontada de Aucas.

Liga de Quito debe jugar contra Mushuc Runa el lunes y en caso de una victoria saltará al 5to puesto de la tabla. Deportivo Cuenca y Orense también ganaron y siguen en la parte alta.

En el fondo, Manta FC sigue en el fondo con apenas 8 puntos, Delfín, Emelec, Técnico Universitario, Leones del Norte y Libertad de Loja completan la liguilla de descenso por ahora.

Tabla LigaPro

Así se juega la siguiente fecha de la LigaPro

Liga de Quito vs. Técnico Universitario

Barcelona vs. Aucas

Manta vs. Emelec

Macará vs. Independiente del Valle

Guayaquil City vs. Orense

Leones del Norte vs. Mushuc Runa

Libertad vs. Deportivo Cuenca

U. Católica vs. Delfín SC

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En resumen