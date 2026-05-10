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Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras el empate de Emelec

Emelec no pasó del empate de local y tras una fecha más Independiente del Valle estiró su ventaja sobre el resto.

Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras el empate de Emelec
Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro tras el empate de Emelec

La jornada 13 de la LigaPro se acabó casi en su totalidad y parece que, otra vez, Independiente del Valle camina directo para ganar el título de campeón. Los ‘Rayados’ estiraron ventaja sobre sus seguidores.

Independiente del Valle le ganó 1-0 a Barcelona y estiró puntos sobre su rival directo y está 11 puntos sobre el segundo. U. Católica perdió contra Aucas y el negriazul también aprovechó la remontada de Aucas.

Liga de Quito debe jugar contra Mushuc Runa el lunes y en caso de una victoria saltará al 5to puesto de la tabla. Deportivo Cuenca y Orense también ganaron y siguen en la parte alta.

En el fondo, Manta FC sigue en el fondo con apenas 8 puntos, Delfín, Emelec, Técnico Universitario, Leones del Norte y Libertad de Loja completan la liguilla de descenso por ahora.

Tabla LigaPro

Tabla LigaPro

Así se juega la siguiente fecha de la LigaPro

  • Liga de Quito vs. Técnico Universitario
  • Barcelona vs. Aucas
  • Manta vs. Emelec
  • Macará vs. Independiente del Valle
  • Guayaquil City vs. Orense
  • Leones del Norte vs. Mushuc Runa
  • Libertad vs. Deportivo Cuenca
  • U. Católica vs. Delfín SC
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En resumen

  • Independiente del Valle venció 1-0 a Barcelona SC y aumentó su ventaja en la LigaPro.
  • Liga de Quito escalará al quinto puesto de la tabla si derrota a Mushuc Runa.
  • Manta FC permanece en el fondo de la clasificación con un total de 8 puntos.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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