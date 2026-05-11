Luck Ra, el cantante argentino que conquistó los vestuarios del fútbol español, festejó el título de Barcelona con Lamine Yamal

Lamine Yamal no pudo ayudar a sus compañeros en la conquista del título de LaLiga. La lesión sufrida frente a Celta de Vigo le sacó de una celebración donde aparecieron todo tipo de personalidades en el Camp Nou. Entre ellas se cuela el cantante argentino Luck Ra, a quien la joya del Barcelona saludó en los minutos previos al inicio del choque.

Luck Ra, cantante argentino de 27 años nacido en Córdoba, se coló en la fiesta de un Barcelona que no le dio lugar al Real Madrid en la disputa por los tres puntos. Su imagen junto a Lamine Yamal en los minutos previos al inicio del choque, por medio de una publicación de LaLiga, alcanza ya los 700.000 “me gusta” en la plataforma. Repetimos que todo fue antes de que los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres sentenciasen todo.

Juan Facundo Almenara Ordóñez es el nombre detrás de Luck Ra. Un cantante y compositor que desde el año 2017 se ha venido colando en los vestuarios de los equipos de más alto nivel de Europa. Sus canciones superan los millones de reproducciones en plataformas como YouTube o Spotify. Cuarteto, trap, reggaetón o cumbia, los géneros que más se le ve reproducir. Ya está en buena parte de los vestuarios de LaLiga.

Yamal le saludó antes de que Barcelona certificase un título absolutamente blaugrana. Los culés no les dieron cabida a un Real Madrid deprimido que ni mucho menos pudo hacerse fuerte en el Camp Nou. A falta de tres jornadas para que termine el certamen, revalidan el título e incluso sueñan con igualar la marca de los 100 puntos a las cuales llegó en su día José Mourinho o Tito Vilanova. Lamine, lesionado, no podrá decir presente en ninguno de los choques que restan.

El crack de España solamente tiene ojos para el Mundial ahora mismo. Se espera que se sume a la convocatoria de España a finales de mayo y después de que sus compañeros luchen por la marca de los 100 puntos. Recordemos que Barcelona todavía tiene por delante encuentros frente al Deportivo Alavés, Real Betis como local y finalmente Valencia en Mestalla.

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Barcelona igualó a Real Madrid en el Clásico

En este momento son 106 victorias para cualquiera de los dos miembros del partido más importante del fútbol español. Real Madrid había sacado ventaja en los últimos años y sobre todo en la era post Lionel Messi. De la mano de un Hansi Flick que les ha vencido en 6 de 7 encuentros, Lamine Yamal y compañía vuelven a emparejar todo.

Pero quedan todavía más marcas por batir. En caso de derrotar al Real Betis dentro de un par de semanas, Barcelona será el segundo equipo en toda la historia del fútbol español en ganar todos sus partidos como local en una sola edición de LaLiga. El único en hacerlo hasta ahora fue Real Madrid en la década de los 80 y bajo una generación dorada como lo fue la de la quinta del buitre. De momento, los de Flick acumulan 18 triunfos en el mismo número de participaciones.

Datos claves

El cantante Luck Ra festejó la obtención de LaLiga junto a Lamine Yamal en el Camp Nou .

festejó la obtención de junto a en el . Barcelona venció 2-0 al Real Madrid con goles de Marcus Rashford y Ferrán Torres .

venció al con goles de y . El equipo blaugrana busca igualar el récord de 100 puntos en las tres jornadas restantes.