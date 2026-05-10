Marino Hinestroza no juega en Vasco y tendría nuevo club

Era titular en Atlético Nacional, fue convocado a la Selección Colombia y tenía a grandes como Boca Juniors peleando por su fichaje, sin embargo el paso de Marino Hinestroza a Vasco Da Gama resultó en un semestre sin minutos. Ahora revelan que el extremo tendría nuevo equipo.
En Brasil aseguran que Marino Hinestroza sería nuevo jugador del Sao Paulo, de la propia división estelar de ese país. Vasco Da Gama pagó cerca de seis millones de dólares por el futbolista.
El traspaso de Marino Hinestroza al Sao Paulo sería a manera de préstamo con opción de compra. Su regreso a la Liga BetPlay estaría descartada por lo económico.
Hinestroza ha jugdo apenas 15 partidos en el esemestre, sin embargo tiene apenas poco más de 400 minutos en total. En Atlético Nacional marcó 7 goles y 9 asistencias en su último año, jugando 56 partidos.
Marino Hinestroza – Selección Colombia. Foto: Getty
Los otros jugadores colombianos en Vasco Da Gama
Actualmente, en Vasco Da Gama hay jugadores colombianos como Marino Hinestroza, Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas. Todos con poca regularidad y sin contar para los entrenadores.
En resumen
- Vasco Da Gama pagó aproximadamente seis millones de dólares por el fichaje de Marino Hinestroza.
- Marino Hinestroza se uniría al Sao Paulo mediante un préstamo con opción de compra.
- El extremo registró 7 goles y 9 asistencias en 56 partidos con Atlético Nacional.