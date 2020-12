Agenda de hoy, martes 8 de diciembre: Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Llegó el martes y lo hizo acompañado de varios partidos interesantes en una semana fundamental para el desarrollo de los torneos continentales. Se abren las series de cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana; mientras que en la Champions League empiezan a cerrarse algunos grupos de la UEFA Champions League con el enfrentamiento de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como plato fuerte.

UEFA Champions League

Lazio vs. Brujas | Jornada 6

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Zenit vs. Borussia Dortmund | Jornada 6

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Barcelona vs. Juventus | Jornada 6

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Chelsea vs. Krasnodar | Jornada 6

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Dinamo Kiev vs. Ferencváros | Jornada 6

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

PSG vs. Basaksehir | Jornada 6

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

RB Leipzig vs. Manchester United | Jornada 6

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Rennes vs. Sevilla | Jornada 6

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

CONMEBOL Libertadores

Libertad vs. Palmeiras | Cuartos de final - ida

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

CONMEBOL Sudamericana

Vélez vs. Universidad Católica | Cuartos de final - ida

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

