Agenda de hoy, viernes 11 de diciembre: LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1

Este viernes 11 de diciembre tendremos una jornada de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por LaLiga, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1, entre otros.

LaLiga | España

Real Valladolid vs. Osasuna | Jornada 13

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Leeds United vs. West Ham | Jornada 12

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A | Italia

Sassuolo vs. Benevento | Jornada 11

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga | Alemania

Wolfsburgo vs. Frankfurt | Jornada 11

20:30 ESP

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Ligue 1 | Francia

Saint-Etienne vs. Angers | Jornada 14

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Primera Nacional | Argentina

Almagro vs. Quilmes | Jornada 3

17:10 ARG

Estudiantes RC vs. Platense | Jornada 3

19:10 ARG

