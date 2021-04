Koeman dijo por qué para él Messi "tiene que acabar" en el Barcelona

Al comienzo de la temporada, parecía imposible que el Barcelona llegue al final de LaLiga con claras chances de ser campeón, dependiendo de sí mismo para lograrlo. El conjunto culé arrancó con malos resultados y rendimientos, pero de a poco fue consiguiendo los resultados necesarios hasta estar a un paso de quedar en lo más alto de la tabla.

Mañana, ante Granada, recuperará un partido que le quedó pendiente y de ganar, sumará 74 unidades, dejando atrás al Atlético Madrid con 73 puntos y al Real Madrid con 71, restando nada más cinco jornadas para determinar quién levantará el trofeo. Sevilla, con 70, también mira espectante todo lo que sucede, mientras realiza una campaña histórica.

Sobre esto habló Ronald Koeman, DT del conjunto culé, en conferencia de prensa: "El liderato es un premio, pero primero tenemos que ganar. Es una situación inesperada si miras atrás. Poder luchar por ganar la Liga es algo grande que hemos logrado. Ganar y ser líderes es importante. Hace tiempo que no hay otro remedio que ganar para poder luchar por la Liga. Nos falta mucho todavía".

Luego, como suele suceder, le consultaron por la continuidad de Lionel Messi y el entrenador dejó en claro: "Ojalá que Leo siga con nosotros. Para mí tiene que acabar aquí porque lleva toda la vida aquí, pero al final es una decisión que tiene que tomar Leo. No me preocupa para nada, solo me preocupa ganar mañana".

Además, señaló que lo que se viene "es importante como cualquier partido" y cerró: "Ya llevamos un tiempo de alta presión, que no podemos fallar porque necesitamos los puntos. El equipo está confiado y ha subido la efectividad. Si el equipo está bien, somos capaces de hacer lo máximo. Para mí lo más importante es el equipo. Si algún jugador no está bien para jugar el partido, hay la posibilidad de cambiar. Si el equipo funciona, no hay que tocar mucho. Es duro para los suplentes, pero lo más importante es el equipo”.

