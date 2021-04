Koeman no duda: "Me veo como entrenador del Barcelona la próxima temporada"

Mucho se habló de qué pasaría Ronald Koeman cuando Josep Maria Bartomeu, presidente que lo fichó, se marchara del club y en las elecciones presidenciales asumiría un nuevo director técnico. Un problema que surgió hasta cuando se rumoreaba su llegada como reemplazante de Quique Setién.

Sin embargo, claro que está que al director técnico holandés le ha ido mucho mejor con Joan Laporta de presidente, y eso que no asumió ni hace dos meses atrás: se fue de la Champions League dejando buenas sensaciones tras el 1-4 de la ida, levantó su primer título con la Copa del Rey y ahora depende de sí mismo por la Liga de España.

Este sábado, en la conferencia de prensa previa al encuentro de este domingo frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, a Koeman le volvieron justamente sobre su continuidad en el club más allá de junio. Su vínculo contractual es hasta mediados del 2022 y no tiene cláusula de salida.

"Como he dicho antes, el presidente siempre desde el primer día me ha demostrado su apoyo y confianza, y hasta que no hable lo contrario sigue diciendo esto, entonces, en principio me veo entrenador para la próxima temporada, y además tengo contrato, si no es así tendremos que hablar", manifestó.

La mejor semana de Koeman como entrenador del Barcelona:

Tras perder El Clásico y en una temporada donde había también perdido la final de la Supercopa de España, el holandés ganó el sábado la Copa del Rey con una goleada contundente y el jueves pasado goleó al Getafe por 5-2 por LaLiga.

