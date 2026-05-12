España confía en que Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino lleguen al Mundial 2026

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, se mostró esperanzado con contar con tres de sus máximas figuras.

Luis de la Fuente presentó la prelista de 55 jugadores de la Selección de España para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ella incluyó tres futbolistas que, por diferentes lesiones, están entre signos de interrogación para los primeros tres partidos (Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay): Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino.

No obstante, el entrenador de la Roja, en conversación con varios medios, se mostró con esperanzas de contar con los tres desde el comienzo del torneo: “A Lamine, Nico y Mikel les tendremos creo para el primer partido del Mundial y, si no, les tendremos para el segundo o el tercero. No genera ningún contratiempo importante”.

Sin embargo, Luis de la Fuente admitió que está contando los días para que termine la temporada para no sumar nuevos contratiempos: “Las lesiones nos tienen tensionados. Las lesiones que se produzcan ahora, hasta de grado pequeño, tiene difícil recuperación. La de Nico es de menor grado, en 3-4 semanas le tendremos”.

Por otro lado, sobre el plan con los futbolistas citados, aclaró: “Vamos a llevar 26 jugadores, en la lista, pero otros van a venir a ayudarnos a completar el grupo, para preparar el partido del día 4. Y esos jugadores, cuando llegue el primer partido, se irán. Y no están entre los 55 iniciales”.

Luis de la Fuente suma dos títulos como entrenador de la Selección de España: Nations League 2023 y la Euro 2024. Getty Images.

Para cerrar, remarcó las opciones que tiene para custodiar la valla: “Hay 6 porteros. Hay que buscarlos. Estamos muy tranquilos, porque de los 10 mejores porteros del mundo, hay 6 españoles. De esos, hemos estado llevando a 3, en alguna ocasión a 4. Al Mundial iremos con 3 porteros, todos titulares”.

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El grupo de España en la Copa del Mundo 2026

La Selección de España llega a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como uno de los máximos favoritos para levantar el trofeo el 19 de julio. Pero primero deberá superar los partidos del Grupo H, en el cual enfrentará a Cabo Verde (15/6 en Atlanta), Arabia Saudita (21/6 en Atlanta) y Uruguay (26/6 en Guadalajara).

En síntesis

Aquí tienes los takeaways del artículo: