España confía en que Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino lleguen al Mundial 2026

Luis de la Fuente presentó la prelista de 55 jugadores de la Selección de España para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ella incluyó tres futbolistas que, por diferentes lesiones, están entre signos de interrogación para los primeros tres partidos (Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay): Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino.
No obstante, el entrenador de la Roja, en conversación con varios medios, se mostró con esperanzas de contar con los tres desde el comienzo del torneo: “A Lamine, Nico y Mikel les tendremos creo para el primer partido del Mundial y, si no, les tendremos para el segundo o el tercero. No genera ningún contratiempo importante”.
Sin embargo, Luis de la Fuente admitió que está contando los días para que termine la temporada para no sumar nuevos contratiempos: “Las lesiones nos tienen tensionados. Las lesiones que se produzcan ahora, hasta de grado pequeño, tiene difícil recuperación. La de Nico es de menor grado, en 3-4 semanas le tendremos”.
Por otro lado, sobre el plan con los futbolistas citados, aclaró: “Vamos a llevar 26 jugadores, en la lista, pero otros van a venir a ayudarnos a completar el grupo, para preparar el partido del día 4. Y esos jugadores, cuando llegue el primer partido, se irán. Y no están entre los 55 iniciales”.
Luis de la Fuente suma dos títulos como entrenador de la Selección de España: Nations League 2023 y la Euro 2024. Getty Images.
Para cerrar, remarcó las opciones que tiene para custodiar la valla: “Hay 6 porteros. Hay que buscarlos. Estamos muy tranquilos, porque de los 10 mejores porteros del mundo, hay 6 españoles. De esos, hemos estado llevando a 3, en alguna ocasión a 4. Al Mundial iremos con 3 porteros, todos titulares”.
El grupo de España en la Copa del Mundo 2026
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La Selección de España llega a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como uno de los máximos favoritos para levantar el trofeo el 19 de julio. Pero primero deberá superar los partidos del Grupo H, en el cual enfrentará a Cabo Verde (15/6 en Atlanta), Arabia Saudita (21/6 en Atlanta) y Uruguay (26/6 en Guadalajara).
En síntesis
Aquí tienes los takeaways del artículo:
- Luis de la Fuente incluyó a Lamine Yamal y Nico Williams en la prelista del Mundial.
- La Selección de España debutará contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta.
- El entrenador confirmó que llevará 3 porteros y 26 jugadores a la Copa del Mundo.