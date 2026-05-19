LaLiga limita el plan del Atlético de Madrid para el mercado de pases

A pesar de haber adquirido un importante respaldo por parte de la empresa estadounidense Apollo, el Colchonero no estará tanta libertad para volcarse al mercado de pases.

El Atlético de Madrid sabe que la temporada 2026/2027 será especial porque tendrá una oportunidad única para saldar su deuda histórica. Porque resulta que la Final de la UEFA Champions League se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano, por lo que, de llegar al último partido (como ya lo hizo en otras 4 ocasiones), podría, en cierto modo, jugarlo en condición de local.

Es por eso que el próximo mercado del verano europeo tendrá una importancia mayor para el Colchonero. Pues buscará reforzarse con jugadores de renombre gracias a la gran inyección económica que hará la empresa estadounidense Apollo, que en marzo concretó la compra del 57% de las acciones del club de la capital española.

Del fondo de inversión se espera un aporte que conlleve un salto de calidad inmediato. Sin embargo, la gran incógnita es hasta qué punto están dispuestos o pueden los nuevos dueños erogar dinero para mejorar el plantel que comanda Diego Simeone. Y en ese sentido, Apollo se topará con un obstáculo principal: las estrictas normas del control de LaLiga, las cuales restringen el dinero que se puede utilizar en el límite de coste de la plantilla.

De acuerdo con las reglas de la entidad que regula la primera y segunda división en España, las aportaciones de capital están fuertemente limitadas y no existe la vía libre. LaLiga sólo permite destinar a fichajes, como máximo, un 25% de la cifra de negocio del club, un monto que además debe distribuirse obligatoriamente a lo largo de dos temporadas.

Atlético de Madrid se quedó en la puerta de la Final de la Champions League al caer con el Arsenal. Getty Images.

Para colmo, el organismo divide a los equipos en varios grupos según su solvencia financiera y el Atleti se encuentra actualmente en el Grupo B. Esto significa que la entidad rojiblanca solo puede destinar a contrataciones el 90% —y no el 100%— de lo que sus dueños aporten, siempre y cuando no se supere el mencionado tope del 25%.

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Es decir, si Apollo decidiera aportar 120 millones de euros, el 90% disponible serían 108 millones. Asumiendo que esa cifra no supera el 25% de la cifra de negocio del club, el Atlético de Madrid podría aplicar esos 108 millones al límite de plantilla, pero divididos en dos años. Por ejemplo: 54 millones este verano y otros 54 millones el próximo. Cabe aclarar que disponer de 54 millones no equivale a poder comprar un futbolista por ese valor exacto, sino que representa el gasto total permitido entre las amortizaciones de los traspasos y los sueldos anuales de los nuevos jugadores.

Los costos de los movimientos que podría realizar el Atlético de Madrid

Bajo esta fórmula, si el Atlético de Madrid llegara a incorporar a un futbolista por 40 millones de euros con un contrato de cuatro temporadas y un sueldo de 7 millones anuales, el costo anual para LaLiga sería de 17 millones de euros (10 millones de amortización más los 7 de salario).

Tras una operación de ese calibre, a los nuevos propietarios todavía les restarían 37 millones de euros de la ampliación de capital para seguir reforzando el equipo en esa misma ventana de transferencias.

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En síntesis