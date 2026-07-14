La imagen de Messi entrenando que derivó en decenas de críticas a James Rodríguez

Las palabras de James Rodríguez en su documental no se olvidan. La imagen de Messi entrenando derivó en señalamientos al colombiano.

Colombia todavía espera por la primera reacción oficial de James Rodríguez tras la eliminación de los cafeteros en la Copa del Mundo. Jornadas después de la derrota frente a Suiza en penaltis, una imagen de Lionel Andrés Messi ha hecho que se critique nuevamente al capitán de Néstor Lorenzo en la Tricolor. Sus reflexiones en el documental de Netflix vuelven a la vida.

Esta historia comienza con la producción videográfica donde James Rodríguez repasó su carrera. En esta destacan las valoraciones que el cafetero hacía de los entrenamientos de Niko Kovac cuando el croata era su entrenador en el Bayern Múnich. Criticaba que se le pidiese hacer media hora de bicicleta tras los entrenamientos. La imagen de Messi a lo largo de las últimas horas realizando justamente dichos ejercicios derivó en todo tipo de reacciones en redes sociales.

“En el segundo año vino Kovac. Cada entrenador tiene sus preferencias y yo no estaba dentro de ellas… Le gustaba que los jugadores hicieran 30 minutos de bicicleta tras entrenar, yo le decía: ‘¿voy al Tour de Francia o qué?’ Soy jugador de fútbol… No me entraba, me dormía. Le dije ‘no quiero aprender'”, fueron las palabras exactas de James Rodríguez en su documental alrededor de su enfrentamiento con el estratega croata.

La imagen de Messi en la plataforma de Instagram, acompañado por el resto de sus compañeros realizando dicho ejercicio, desató nuevamente una oleada de críticas al capitán cafetero. No fueron pocos quienes hablaron de la gran diferencia a nivel mental y físico de ambos futbolistas para definir cómo ha sido el final de sus respectivas carreras. James de momento no se manifiesta tras la derrota frente a Suiza.

Otros que no se están preparando para el Tour de Francia. 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/kbVR6ijg4t — Félix de Bedout (@fdbedout) July 13, 2026

La caída frente a los helvéticos en la ciudad de Vancouver desde el punto penalti supuso el último partido del cucuteño en la Copa del Mundo. Todo ello en una jornada donde, en caso de haber vencido, tendría que haberse enfrentado con Lionel Messi y Argentina jornadas más tarde. La imagen del capitán de la Albiceleste encima de una bicicleta abre nuevamente la herida tras la Copa del Mundo más floja del 10 de Néstor Lorenzo.

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La defensa de la madre de James Rodríguez a su hijo

A lo largo de las últimas horas, el centrocampista llegó a los 35 años de edad. Todo ello en una jornada donde recibió felicitaciones por parte de diferentes compañeros en clubes como Real Madrid, Everton, Bayern Múnich o incluso León de México. Uno de los mensajes más sentidos fue el de su madre para pedirle que no baje los brazos en momentos difíciles para su figura.

“Hoy celebro tu vida con un corazón lleno de gratitud. Este cumpleaños tiene un significado muy especial para mí, porque siento que Dios y la vida te regalaron un nuevo comienzo. Para mí, este año representa un renacer, una nueva oportunidad para seguir escribiendo una historia llena de sueños, aprendizajes y bendiciones… Hay momentos que nos transforman para siempre, y estoy convencida de que este es uno de ellos. Hoy valoro tu vida más que nunca y agradezco a Dios el privilegio de seguir viéndote crecer, luchar y perseguir todo aquello que anhelas”, extractos del post de María del Pilar Rubio en redes sociales.

Datos claves

James Rodríguez recibió críticas en redes por cuestionar la bicicleta tras ver entrenar a Messi.

recibió críticas en redes por cuestionar la bicicleta tras ver entrenar a Messi. El colombiano criticó al entrenador Niko Kovac por exigirle 30 minutos de ejercicio aeróbico.

por exigirle 30 minutos de ejercicio aeróbico. El mediocampista cafetero cumplió 35 años tras la eliminación de Colombia ante Suiza.