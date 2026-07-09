El primer mensaje de Jhon Durán tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026

Jhon Durán fue sin dudas uno de los nombres más comentados en Colombia a lo largo de las últimas horas. Tras la derrota frente a Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo, muchos reclamaron a Néstor Lorenzo no haberse llevado a la convocatoria al delantero de 22 años. Este, por medio de sus redes sociales, deja el primer mensaje tras la catástrofe de Vancouver para los cafeteros.

Y es que el hasta hace algunas fechas jugador del Zenit de San Petersburgo confirmó a sus 22 años que se convertirá en padre. Por medio de sus redes sociales, Jhon Durán confirmó que espera una niña junto a Rosaura M, su pareja. Es la primera aparición pública que tiene tras caerse de una lista de convocados donde la falta de gol de Colombia devolvió su nombre a la vida en las últimas jornadas.

Todo llega en un contexto de incertidumbre para el atacante nacido el 13 de diciembre del año 2003 en Envigado. Zenit de San Petersburgo no será su destino y el futbolista tendrá que volver a ponerse en manos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo a la espera de que se resuelva su futuro. Tiene todavía años de contrato por delante con una entidad de la que salió buscando minutos rumbo a Rusia.

Durán será padre en un contexto de carrera donde ni mucho menos ha podido encontrar regularidad. Tras explotar de la mano del Aston Villa entre los años 2023 y 2025, todo ha sido negativo en cuanto a su rendimiento deportivo se refiere. Llegó a Arabia Saudita con el objetivo de convertirse en uno de los grandes fichajes del fútbol de Oriente Medio para apenas disputar algunos meses en el equipo de Cristiano Ronaldo. Fenerbahce de Turquía y ahora Zenit, sus últimos pasos antes de buscar un nuevo club.

Perú en Elimintaorias, último partido de Durán con Colombia: GETTY

Para muchos se trataba del delantero ideal para esta selección Colombia. Cuestiones de indisciplina y de enfrentamientos con el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en el partido de eliminatorias ante Perú le sentenciaron. Hasta la fecha, el jugador suma tres goles en 17 partidos con el equipo cafetero. La continuidad o no del entrenador argentino será vital para entender si regresa al combinado nacional.

Publicidad

Así terminó Colombia en el ranking del Mundial 2026

La llegada de los cuartos de final sentencia el lugar que ocupa cada uno de los clasificados a octavos en el ranking general de la Copa del Mundo del año 2026. Colombia quedó en una décima posición donde solamente México aparece por delante de los cafeteros cuando hablamos de selecciones ya eliminadas. El equipo de Néstor Lorenzo se despidió invicto y con apenas un gol en contra en todo el certamen.

Habrá que ver qué ocurre con el futuro del banquillo cafetero ahora. Las informaciones de las últimas horas apuntan a una federación que desearía renovar el vínculo con Néstor Lorenzo. Se viene un recambio general en una selección donde como mínimo 11 de los 26 convocados no se espera que puedan llegar a la próxima edición de la Copa del Mundo. Jhon Durán es uno de los que, por cuestiones de edad y talento, más papeletas tendría que tener para dentro de cuatro veranos en Europa y el norte de África.

Datos claves

El delantero Jhon Durán anunció en redes sociales que será padre de una niña.

anunció en redes sociales que será padre de una niña. El futbolista Jhon Durán registra un balance de tres goles en 17 partidos internacionales.

registra un balance de tres goles en 17 partidos internacionales. La Selección Colombia finalizó en la décima posición del ranking general del Mundial 2026.