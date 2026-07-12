Arsenal ofertará por Julián Álvarez y la decisión de Atlético de Madrid que beneficia a Mikel Arteta

Tras ser la estrella de Argentina ante Suiza en el Mundial 2026, ahora el futuro de Julián Álvarez podría mudarse a Inglaterra al tener una postura bien drástica por parte de Atlético de Madrid. Veamos todos los detalles.

Julián Álvarez es uno de los jugadores del momento. Luego del golazo anotado en el Argentina vs. Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 y que fue clave para la clasificación de los albicelestes, ahora se habla en demasía de cómo podría darse su futuro más cercano. Pese a tener contrato vigente con Atlético de Madrid, desde Arsenal se vuelven a mostrar muy interesados en ficharlo.

JULIÁN ÁLVAREZ, EL GOL DEL MUNDIAL.



Y MIRÁ LO QUE ES EL RELATO DE CLOSS.



QUÉ ESCÁNDALO, POR DIOS. 🤯🇦🇷 pic.twitter.com/kckOciyUd9 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

Según una última información por parte del medio británico ‘The Independent‘, se ha podido revelar que desde la directiva de Arsenal ahora sí irán con todo en la búsqueda de los servicios de Julián Álvarez. Si bien en el pasado reciente se supo que el interés del delantero era permanecer en el fútbol español, a la vez quedó clarísimo que desde Atlético de Madrid no quieren negociar con rivales.

Así es. La directiva de Atlético de Madrid dio a conocer hace algunas semanas que no pretende entablar ninguna conversación ni con FC Barcelona ni con Real Madrid para el traspaso de Julián Álvarez. Entonces, es Mikel Arteta quien mejor posicionado quedaría ya que en cierta oportunidad también se conoció que el goleador argentino representa ser uno de sus principales objetivos de mercado.

🚨💣 ÚLTIMA HORA: ¡El Arsenal a por Julián Alvarez!



La entidad Londinense está presionando para llegar a un acuerdo con el futbolista antes de iniciar la pretemporada.



A pesar de que la preferencia de Julián había sido quedarse en España, el Argentino está abierto a fichar… pic.twitter.com/TVG3ecAUUs — Objetivo.atletico (@Objetivoatleti) July 12, 2026

¿Cuál es el gran sueño de Julián Álvarez?

En pleno Mundial 2026, y cuando las atenciones estaban puestas en los primeros partidos de Argentina en la fase de grupos, Julián Álvarez confesó en conversación con los medios deportivos internacionales cuál era su verdadera intención a nivel de clubes. Lejos de confirmar una estadía en Atlético de Madrid, el goleador estableció un sueño dejando entrever que es el FC Barcelona.

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“Ya he hablado con la gente del club con la que tenía que hablar. Lo mejor es una transferencia porque quiero cumplir mi sueño“; declaró Julián Álvarez y desde dicho momento se tejieron diversas versiones entre las partes implicadas. Es más, en su momento fue Real Madrid quien ofertó 150 millones de euros por este fichaje y se lo denegaron. Veremos ahora si Arsenal es capaz de persuadirlo.

🚨Julian Alvarez quiere salir si o si del Atleti y dice que lo mejor para el seria una transferencia y cumplir su sueño.



¿A dónde llegará Julian Alvarez? ¿FC Barcelona? MDF ✍️ pic.twitter.com/5HqovQ4NJL — Carlos Reynoso ✍️ (@CarlosReynosoKC) June 22, 2026

DATOS CLAVES

Julián Álvarez anotó un gol para Argentina contra Suiza en el Mundial 2026 .

anotó un gol para contra en el . El club Arsenal está muy interesado en fichar al delantero argentino Julián Álvarez .

está muy interesado en fichar al delantero argentino . El club Real Madrid ofertó 150 millones de euros por el fichaje del jugador.