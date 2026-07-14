¿Se rompe todo? El polémico video que subió el papá de Luis Díaz donde se cuestiona a James Rodríguez

El papá de Luis Díaz sorprendió a todos con un video donde se cuestiona fuertemente a James Rodríguez.

El papá de Luis Díaz, Mane Díaz, suele ser una figura muy activa en redes sociales y ahora se volvió tendencia después de repostear un video de Carlos Antonio Vélez donde se cuestiona a James Rodríguez y también se dan algunos motivos del bajó nivel de ‘Lucho’.

El video que puso el papá de Lucho cuestiona que Díaz no tenía gran compañía en el juego de la Selección Colombia y se señala directamente a James Rodríguez. “En el Bayern juegan distinto a cómo juega Colombia”, dice una parte del relato del video.

Vélez apuntaba que en el Bayern, Luis Díaz tiene a grandes compañeros que lo acompañan en todo momento como Kane, Olise o Kimmich. ” En Colombia tiene otra manera de jugar y cuando va a buscar ayuda, Don James Rodríguez viene con un delay de 20 segundos, porque él camina la cancha“, dice el video que puso el papá de Lucho.

No fue el mejor Mundial para los referentes de la Selección Colombia como Luis Díaz y James Rodríguez; ambos jugadores se quedaron muy lejos de ese nivel esperado y protagonizaron las portadas de la derrota. Se esperaba que regresen a Colombia a los 4tos de final.

El posteo del papá de Lucho Díaz. (Captura de pantalla).

La Selección Colombia se acabó yendo con malas sensaciones de esta Copa del Mundo, puesto que, apenas y pudo marcar goles en el torneo y a la hora de la verdad contra Suiza, les faltó dar ese paso adelante. ‘La Sele’ se marchó eliminada en los 8vos.

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Los números de Luis Díaz en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, Luis Díaz jugó un total de 5 partidos en toda la competencia. El delantero de Bayern marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Sumó en cancha cerca de 480′ minutos.

El polémico video que reposteó el papá de Luis Díaz

Este es un extracto del polémico video que el papá de Luis Díaz reposteó en sus cuentas oficiales:

Encuesta¿Luis Díaz necesitó mejor compañía en el Mundial 2026? ¿Luis Díaz necesitó mejor compañía en el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Mane Díaz reposteó un polémico video que critica el juego de James Rodríguez .

reposteó un polémico video que critica el juego de . El futbolista Luis Díaz anotó un gol en cinco partidos durante el Mundial 2026 .

anotó un gol en cinco partidos durante el . La Selección Colombia quedó eliminada del torneo en la ronda de octavos de final.