¿Una buena noticia? La Selección Colombia quedará en este puesto del ranking FIFA tras el Mundial 2026

La Selección Colombia se fue eliminada del Mundial 2026, pero ya sabe en que lugar terminará del ranking FIFA.

La Selección Colombia se fue del Mundial 2026 de la peor manera, puesto que, salió fuera en los octavos, cuando se esperaba que llegue un poco más adelante. No obstante, ahora ‘La Sele’ recibe una gran noticia de la FIFA que cambia su ranking.

Con la eliminación de Suiza a manos de Argentina, la Selección de Colombia ya no ve amenazada su proyección en el ranking FIFA. Por lo cual, el equipo nacional terminará en el puesto 11 de la clasificación muy cerca del top 10, al cual podía llegar si avanzaba.

Ahora mismo el ranking FIFA muestra a la Selección Colombia en el puesto 11 de la clasificación general con 1.739 puntos. Este rendimiento hizo que el equipo de Néstor Lorenzo termine por encima de verdaderas potencias en la clasificación general.

La Selección Colombia supera en el ranking FIFA a equipos como Alemania, Croacia, Suiza, Italia y Estados Unidos. Suiza era el equipo que estaba más cerca de complicar a la ‘Sele’, pero al quedarse eliminado con Argentina termina en el puesto 14 de la clasificación general.

Colombia se ubica en el puesto 11. (Foto: Captura de pantalla)

Esta es una noticia positiva para la ‘Sele’ que comenzó el Mundial 2026 en el puesto 13 y ahora se quedó muy cerca del top 10 y podrá moverse a este lugar, según los resultados que consiga el equipo nacional.

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¿Se queda Néstor Lorenzo en la Selección Colombia?

Esta buena noticia para la Selección Colombia también llega en medio de los rumores de la continuidad de Néstor Lorenzo. El entrenador argentino termina contrato y ahora mismo están negociando entre ambas partes para determinar si hay continuidad o se designa un nuevo DT.

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En síntesis: