La temporada 2025/2026 del Real Madrid no podría ser peor. Perdió la Final de la Supercopa de España y LaLiga a manos del Barcelona, fue eliminado de la Copa del Rey en los Octavos de Final por el Albacete y en la UEFA Champions League se despidió en los Cuartos de Final al ser desplazado por el Bayern Munich. Por lo tanto, el Merengue cerrará el curso sin título después de 5 años (la última vez fue en la campaña 2020/2021).

Y para colmo de males, en las últimas semanas se filtraron varios conflictos internos que tuvieron como protagonistas a los jugadores. Un cruce entre Antonio Rudiger y Álvaro Carreras, Dani Carvajal lesionó a un juvenil en un entrenamiento, Kylian Mbappé fue cuestionado por sus pares al haberse mostrado con su pareja en un yate en Italia a días del Clásico con el Barça en el Camp Nou y, lo más alarmante de todo, Federico Valverde y Aurelién Tchoauméni se pelearon dos días seguidos.

De hecho, por el altercado, el uruguayo debió ser hospitalizado y dado de baja durante 14 días por un traumatismo craneoencefálico, lo que lo apartó de lo que resta de la temporada, mientras las versiones de que es señalado por sus compañeros como problemático brotaron en varios medios de comunicación de España.

Incluso, por este motivo, la directiva del Real Madrid estaría analizando seriamente desprenderse de Federico Valverde, para mantener la calma dentro del camarín. Sin embargo, no será fácil deshacerse del jugador, puesto que las partes quedaron unidas al firmar una documentación que incluye como fecha de vencimiento el 30 de junio del 2029.

Las cargadas de los hinchas del Barcelona a Federico Valverde en la previa del Clásico. Getty Images.

Además, su tasación de mercado es de 120 millones de euros, por lo que tendría que aparecer un club realmente interesado en desembolsar una suma elevada por un perfil con condiciones futbolísticas indiscutibles, pero que acarrea un historial reciente de disputas con compañeros y rivales que lo hacen verse menos atractivo.

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José Mourinho se acerca al Real Madrid

Portales como Marca y Diario AS dan a José Mourinho muy cerca de llegar a un acuerdo con Florentino Pérez para volver al cargo de entrenador del Real Madrid. El portugués ya avisó que no renovará su vínculo con el Benfica, por lo que estaría todo dado para que retorne a la Casa Blanca, en donde su primera tarea será calmar los ánimos del vestuario.

En síntesis