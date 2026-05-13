Luis Suárez ilusiona a la Selección Colombia tras superar récord de Jackson Martínez y Falcao

El delantero del Sporting sigue en estado de gracia. Luis Suárez ya puede presumir incluso de superar la mejor versión de Jackson Martínez y Falcao en Portugal.

Arde la lucha por la clasificación a la próxima edición de la Champions League en Portugal. Lo hace con clubes que, como Sporting de Lisboa y Benfica, se baten a falta de solo 90 minutos para que se defina el certamen. En medio de todo esto aparece la figura de un Luis Fernando Suárez que ilusiona a la Selección Colombia tras superar los mejores registros de Jackson Martínez y Falcao.

A lo largo de las últimas horas, el delantero sumó 27 goles oficiales en lo que vamos de temporada con el Sporting. Todo ello en un campeonato portugués donde, hasta la fecha, Jackson Martínez era el colombiano con más goles en una sola edición del torneo. El cafetero lo logró de la mano de un Porto con el cual levantó el título de aquella edición, e incluso mejorando los registros del propio Falcao.

El delantero del Sporting de Lisboa se encuentra en estado de gracia. Su presente en el equipo de la capital portuguesa no podría ser mejor y en una temporada donde, no nos olvidemos, los lusos llegaron a cuartos de final de la Champions. Para que nos hagamos una idea de lo que está consiguiendo el samario, el mejor año de un mito del torneo como Radamel Falcao García se quedó en solo 25 goles oficiales.

“Siempre es una buena noticia cuando ganamos, independientemente de lo que suceda en otros lugares. Siempre estaremos concentrados en nuestro juego, eso es lo más importante. Buscamos otros objetivos; ahora mismo, lo que nos importa es quedar segundos. Trabajaremos duro en el último partido y esperamos poder brindarles una alegría a los aficionados”, dijo Suárez a Sport TV tras la goleada por 1-4 ante Rio Ave.

Suárez supera los registros de Jakcson y Falcao en Portugal: GETTY

Los números de Luis Fernando ilusionan a toda Colombia. La selección de Néstor Lorenzo se prepara para una edición de la Copa del Mundo donde uno de los principales enigmas pasa por saber quién será el delantero titular. En este momento no existe sudamericano con más goles en una de las primeras 10 ligas de toda Europa. Falcao y Jackson Martínez tienen heredero en el fútbol de Portugal.

Publicidad

Así avanza el fichaje de Luis Suárez por Newcastle

Hay interés de la Premier League por uno de los delanteros de moda en el viejo continente. En las últimas informaciones hablan de un Newcastle más que interesado en Luis Suárez. Recordemos que el colombiano ya pasó por la mejor Liga del mundo en un breve periodo de tiempo por Watford. Los problemas pensando en la operación pasan por las peticiones económicas de un Sporting de Lisboa que no dará su brazo a torcer de manera tan sencilla.

80 millones de euros es la cláusula de Luis Fernando Suárez en este momento. También el precio que demanda Sporting Lisboa para perder a un delantero que solamente tiene 11 meses en el club. En Inglaterra entienden que Newcastle tendrá que rascarse como nunca el bolsillo teniendo en cuenta los precedentes que marcó el propio club portugués con la salida de Viktor Gyökeres rumbo al Arsenal el verano pasado.

Datos claves

Luis Fernando Suárez alcanzó los 27 goles oficiales esta temporada con el Sporting de Lisboa.

El delantero colombiano superó los récords goleadores de Jackson Martínez y Radamel Falcao en Portugal.

Publicidad

El Sporting de Lisboa goleó 1-4 al Rio Ave en la penúltima jornada del certamen.